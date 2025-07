Como parcelar o aluguel no Airbnb

Descobrir maneiras de parcelar suas estadias no Airbnb sem pagar juros é uma ótima forma de organizar as finanças na hora de viajar. E olha, tem uma alternativa prática que pode ajudar bastante: os cartões-presente. Com eles, dá para dividir o valor total em parcelas no cartão de crédito, deixando seu planejamento financeiro muito mais tranquilo.

Além disso, ao contrário da compra direta pela plataforma, que não permite sair dos juros, usar os cartões-presente traz mais flexibilidade para quem está organizando uma viagem. É uma luz no fim do túnel para muitos viajantes!

Como funcionam os cartões-presente do Airbnb?

Os cartões-presente do Airbnb são uma maneira prática e acessível de evitar aqueles juros chatos que acompanham o parcelamento de hospedagens. Você pode encontrar esses cartões em valores que vão de R$ 150 a R$ 1.000 em lojas como Americanas, GPA e Pague Menos. Vale lembrar que na página do Airbnb, só estão disponíveis os cartões digitais.

Um destaque vai para o Banco Inter, que oferece a possibilidade de parcelar a compra de cartões-presente em até 2 vezes sem juros. Isso facilita ainda mais a vida dos viajantes. Outra vantagem excelente é que esses cartões não têm data de validade, dando mais liberdade para você usar quando bem entender.

Como usar os cartões-presente no Airbnb

Usar os cartões-presente é super fácil. Depois de comprar, os créditos vão direto para sua conta no Airbnb. Assim, você consegue fazer reservas sem se preocupar com juros adicionais.

Para activar o cartão, é simples: basta acessar sua conta no Airbnb, buscar pela seção “Cartões de Presente” e inserir o código que você recebeu na compra. Os créditos são integrados ao seu saldo, permitindo que você explore as opções de hospedagem sem gastar mais do que realmente precisa.

Esses cartões-presente são uma excelente opção para quem quer planejar viagens de forma econômica e com a possibilidade de parcelar. Com muitos pontos de venda disponíveis e diferentes formas de aquisição, cada um pode escolher o jeito que mais se adapta à sua rotina.