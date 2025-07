Porsche Taycan lança edição Black com novidades estéticas nos EUA

Em um momento em que as vendas de sedãs elétricos estão um pouco fraquinhas, a Porsche dá um gás no Taycan com a nova versão Black Edition, que está chegando aos Estados Unidos. Essa estratégia visa atrair novos compradores, já que o Taycan foi o modelo menos vendido da marca no primeiro semestre de 2025, até ficando atrás do 718, que já está se aposentando.

A versão Black Edition 2026 vai estrear no mercado norte-americano neste outono, mas ainda não divulgaram o preço. A grande sacada é que agora ela vem de série com a Performance Battery Plus de 105 kWh, a maior bateria da linha. Essa bateria, que antes era opcional, promete dar uma sacudida na autonomia e no desempenho do carro. Imagina só o quanto essa bateria extra pode ajudar em uma longa viagem. O que não falta é gente na estrada que iria adorar essa energia a mais!

Potência e Design que Impressiona

No que diz respeito à motorização, o Taycan Black Edition de entrada entrega uma potência que vai até 429 cv, enquanto o modelo Taycan 4S pode alcançar até 590 cv. Todas as versões da Black Edition compartilham esse potente conjunto elétrico, garantindo que você tenha fôlego de sobra quando precisar. E falando em velocidade, quem dirige em estradas sabe como é legal sentir a resposta do carro quando você pisa fundo no acelerador.

Visualmente, a Black Edition não decepciona. As rodas de 21 polegadas com o brasão da Porsche colorido são realmente um destaque, assim como os faróis Matrix LED. Outra característica chamativa é a faixa de luz traseira que traz o logotipo da marca iluminado em preto. Para quem curte personalização, tem um pacote opcional Black Edition que ainda inclui adesivos personalizados nas portas dianteiras. Um toque a mais de estilo nunca é demais!

E como o nome sugere, a edição não se resume só ao preto. Você encontra opções de cores metálicas como Volcano Grey, Dolomite Silver e Ice Grey, além do clássico Jet Black. E se você for do tipo que gosta de algo realmente único, pode optar pelo programa Paint to Sample, que permite personalizar a carroceria do jeito que você quiser.

Interior Sofisticado e Cheio de Tecnologia

No interior, a Porsche manteve um ambiente mais escuro, com couro preto texturizado e detalhes em alumínio escovado, que dão um ar sofisticado. Entre os itens exclusivos, as soleiras iluminadas e o emblema Black Edition no console central se destacam, deixando claro o apelo mais requintado desse modelo.

Na parte de equipamentos, a lista é generosa. O Taycan Black Edition vem equipado com bancos elétricos que oferecem 14 ajustes, um sistema de som Bose Surround que faz toda a diferença para quem curte música e um pacote de assistentes de condução. E não dá para esquecer do Porsche Electric Sport Sound, que intensifica a experiência ao volante. Quem já dirigiu um carro elétrico vai entender como esse som pode transformar a sensação de dirigir.

Se você está em busca de algo ainda mais exclusivo, a Porsche tem o programa Sonderwunsch na sua divisão Exclusive Manufaktur, que oferece opções sob medida para quem quer um Taycan verdadeiramente único. Assim, é possível ter um carro que não só seja elétrico, mas também tenha a sua cara.

Em meio a tudo isso, a Lucid Air Grand Touring também está dando o que falar, já que estabeleceu um novo recorde de autonomia para elétricos, mostrando como o futuro dos carros elétricos é cada vez mais empolgante.