Capítulo 100 de “Vale Tudo” decepciona com trama sem surpresas

O aguardado capítulo 100 do remake de Vale Tudo, que será exibido no dia 24 de julho, não trouxe o impacto esperado pelos espectadores. Normalmente, episódios marcantes em novelas apresentam reviravoltas emocionantes, mas neste caso, a trama se mantém na mesmice, com conflitos previsíveis e pouco avanço na história.

O foco principal do episódio é o confronto entre Maria de Fátima, interpretada por Bella Campos, e sua tia Celina, vivida por Malu Galli. O conflito é provocado por um vídeo que Fátima postou nas redes sociais, mostrando a luxuosa mansão da família. O vídeo se torna viral, chamando a atenção de pessoas indesejadas e deixando Celina alarmada.

Celina expressa sua preocupação, dizendo: “As pessoas estão precificando os meus móveis, as minhas obras de arte. Olha esse nível de exposição!” Fátima, por sua vez, se recusa a apagar o vídeo e responde: “Minhas redes, minhas regras”. Apesar das emoções elevadas e de uma discussão intensa, a situação não resulta em mudanças significativas, mas apenas em mais uma troca de farpas entre as duas.

Outro momento que promete agitação é a briga entre Heleninha, interpretada por Paolla Oliveira, Marco Aurélio, vivido por Alexandre Nero, e Ivan, interpretado por Renato Góes. O motivo da discórdia é a decisão do jovem Tiago, interpretado por Pedro Waddington, que deseja estudar Animação, o que não agrada seu pai. O clima tenso culmina em uma cena de agressão física entre Marco Aurélio e Ivan, mas, assim como no embate anterior, a situação não provoca uma virada na narrativa e termina sem consequências relevantes.

Paralelamente, a trama acompanha Jarbas, interpretado por Leandro Firmino, que consegue uma nova oportunidade de trabalho como motorista, e André, vivido por Breno Ferreira, que recebe um patrocínio misterioso. Esses núcleos trazem um pouco de alívio à trama, mas não têm a força necessária para um capítulo que marca um centenário.

O episódio 100 acabou se revelando protocolar, ao invés de apresentar reviravoltas ou soluções para arcos importantes da história. Para os fãs, que esperavam um momento decisivo, a sensação foi de frustração, pois a sequência soou como uma pausa sem grandes propósitos, especialmente após uma semana repleta de momentos emocionantes.

O roteiro promete retomar o ritmo mais agitado por volta do capítulo 120, quando Maria de Fátima tomará uma atitude drástica que resultará na perda de seu bebê, aumentando a expectativa pelo desdobramento da trama.

O remake de Vale Tudo é uma recriação do clássico escrito por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, com adaptação de Manuela Dias e uma equipe de roteiristas incluindo Luciana Pessanha, Bruna Paixão, Sérgio Marques e Aline Maia. A direção artística fica a cargo de Paulo Silvestrini, enquanto a direção geral é de Cristiano Marques, com José Luiz Villamarim na direção de núcleo. A produção é conduzida por Luciana Monteiro, com Lucas Zardo como produtor executivo.