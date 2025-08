Porsche anuncia novo SUV a combustão previsto para 2028

A Porsche está trazendo uma novidade bem empolgante para os amantes de SUV: em 2028, teremos um novo modelo a gasolina que vai substituir o Macan que conhecemos. Essa mudança é significativa, já que a produção do Macan atual será encerrada em 2024, atendendo a novas normas de segurança. De uma maneira mais global, ele vai deixar de ser produzido em 2026, e o novo SUV não terá o nome Macan. Dá para imaginar as expectativas de quem curte essa marca, né?

Embora o Macan atual ainda esteja disponível fora da Europa, ele tem os dias contados. O plano da Porsche é focar na segunda geração do Macan, que será totalmente elétrica e se tornará a versão principal do modelo. O novo SUV a combustão será um projeto totalmente novo, mantendo um espaço similar ao que já estamos acostumados, mas com uma identidade renovada.

Durante uma conferência sobre os resultados do primeiro semestre de 2025, o CEO Oliver Blume revelou que o novo SUV será “um Porsche muito, muito típico para esse segmento”. É sempre bom ouvir isso, pois sabemos que a marca tem um padrão de qualidade e performance bem elevado. E tem mais: o projeto já foi aprovado e está em fase de desenvolvimento acelerado, o que quer dizer que podemos esperar novidades a curto prazo.

A Porsche está acelerando os prazos e quer colocar esse carro na rua em apenas três anos. Embora ainda não existam protótipos, a promessa é de um design único, mantendo o perfil característico que amamos na marca. Aqui, quem já pilota um carro da Porsche sabe que a estética é tão marcante quanto a performance.

Uma mudança interessante nessa estratégia é que, apesar da Porsche ter se lançado inicialmente na onda dos EVs, a demanda esperada não cresceu como o planejado. Isso levou a marca a rever seus planos e incluir um modelo a combustão no portfólio. Parte do investimento que a Porsche estima para os próximos anos vai justamente para essa nova linha de SUVs com motores térmicos e híbridos.

Pelo que sabemos, o novo SUV deve aproveitar a Plataforma Premium de Combustão, já conhecida por ser usada no Audi Q5. Essa arquitetura permite a instalação de motores a gasolina, híbridos e até V6 micro-híbridos, algo na faixa dos 362 cv. Por mais que ele herde algumas características do Q5, a Porsche garante que será um veículo com design e calibração próprios. A marca se despediu dos motores a diesel desde o famoso Dieselgate, então podemos esperar um foco maior em performance e eficiência.

Com o fim da produção do Macan a gasolina em 2026, a linha ficará apenas com o modelo elétrico por um período. O objetivo é que esses dois produtos coexistam no mercado, atendendo a diferentes tipos de clientes. É um movimento que busca agradar tanto quem ama o rastro potente de um motor a combustão quanto quem acredita no futuro elétrico.

No meio de tudo isso, os fãs da Porsche têm razões para ficar animados. O novo SUV promete trazer um pouco do DNA Porsche com um toque fresco. E, se você é como a maioria de nós, sempre pensando na próxima viagem, não há nada melhor do que sonhar com um novo carro que combina potência e estilo, certo?