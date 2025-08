Lucas Guimarães fala sobre a separação de Carlinhos Maia

O influenciador Lucas Guimarães, de 31 anos, falou novamente sobre sua separação do também influenciador Carlinhos Maia, de 34 anos, em um desabafo realizado em suas redes sociais no último sábado (2). Essa conversa surgiu uma semana após a oficialização do divórcio do casal, que esteve junto por 15 anos.

Em um story no Instagram, Lucas explicou que precisou de um tempo para processar o fim do relacionamento. Ele destacou que a decisão foi tomada em conjunto, visando evitar uma série de problemas que, segundo ele, apenas um casal com tanta história pode entender. “Foram 15 anos juntos, com muitos altos e baixos”, afirmou.

Lucas também mencionou que ainda está na casa que eles compartilhavam e expressou seu desejo de que Carlinhos tenha uma vida feliz e próspera. “Que ele siga seu caminho com sucesso e satisfação em tudo que fizer”, declarou. Além disso, agradeceu o apoio dos fãs e as mensagens que tem recebido, ressaltando que cada pessoa enfrenta o sofrimento de maneira única.

Ao ser questionado sobre os motivos da separação, Lucas comentou que cada um está vivendo momentos diferentes em suas vidas. Ele reafirmou que existe um amor significativo entre eles, mas que essa relação precisava ser reavaliada. “Quando há muito amor, é preciso entender que não dá para manter o egoísmo, ausências ou brigas. Às vezes, o amor também significa saber deixar ir”, disse.

Lucas e Carlinhos oficializaram sua união em 2019, em uma grande festa que contou com mais de 500 convidados. Na ocasião, Carlinhos transmitiu o evento ao vivo nas redes sociais, permitindo que seus seguidores compartilhassem aquele momento especial com eles. Em 2022, o casal enfrentou uma crise e chegou a se separar, mas logo reataram a relação.

Agora, com este novo capítulo de suas vidas, ambos parecem estar buscando o melhor caminho para o futuro.