Porsche 911 Turbo S se torna o modelo híbrido mais potente

No ano passado, a Porsche já tinha dado um passo em direção à eficiência ao transformar o 911 Carrera GTS em um híbrido. Agora, é a vez do monstro Turbo S, e as novidades são de dar água na boca!

Estamos falando de 710 cavalos de pura adrenalina que levam esse carro de 0 a 100 km/h em apenas 2,4 segundos! E você não vai acreditar, mas o novo Turbo S é 14 segundos mais rápido em Nürburgring do que seu antecessor. Ele vai ser apresentado no Salão do Automóvel de Munique e já promete ser um verdadeiro espetáculo.

Desempenho: O Poder da Hibridização

Esvaziando um pouco as especificações, o Turbo S agora utiliza o sistema “T-Hybrid”, que é semelhante ao do Carrera GTS. Ele conta com uma bateria de íons de lítio de 1,9 kWh e um motor elétrico que fica posicionado entre o motor e a transmissão PDK de oito marchas. Enquanto o GTS tem um motor boxer de 3,6 litros com um turbocompressor elétrico, o Turbo S leva a coisa a outro nível com um motor biturbo.

Esses novos turbocompressores elétricos têm um motor no eixo que permite que eles girem quase instantaneamente. Eles eliminam a necessidade da famosa válvula de escape (waste gate), e simplesmente limitam a velocidade do turbo, reaproveitando essa energia para ajudar no desempenho. Essa troca promete uma experiência de aceleração bem mais linear e emocionante.

A soma da potência faz do Turbo S o 911 mais potente de todos os tempos! Com 710 cv, ele ultrapassa até o antigo GT2 RS, que tinha “apenas” 700 cv. Isso tudo somado a um torque de 81,6 kgfm, garantindo que a energia esteja disponível entre 2.300 e 6.000 rpm. É pura força na sua forma mais eficiente.

A tração integral continua para dar conta desse poder, e o carro conta com a mais nova versão do Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), que melhora ainda mais a dirigibilidade, com um sistema que responde mais rápido graças à nova tecnologia de 400 Volts.

Freios Potentes e Design Estiloso

Se você já dirigiu um carro com freios de carbono-cerâmica, sabe a emoção que é. O Turbo S vem com freios gigantes de 16,5 polegadas na frente e 16,1 atrás, equipado de série com um novo material de pastilhas que promete uma resposta ainda mais rápida. Ah, e não podemos esquecer do escapamento esportivo em titânio. O ronco do motor vai ser emocionante!

Os pneus traseiros também ganharam largura, com 325/30 em vez de 315/30. Isso é estratégico, já que a potência aumentada necessita de mais aderência. Na frente, os pneus continuam com 255/30, e os para-lamas estão mais largos, um clássico do 911 Turbo que todos amamos.

E quanto à aerodinâmica? O Turbo S conta com modificações como grades ativas que se abrem quando o carro precisa de resfriamento e se fecham para melhorar a eficiência aerodinâmica. A Porsche garante que essas melhorias resultam em uma diminuição de 10% no coeficiente de arrasto.

Visualmente, o novo Turbo S adota uma nova cor chamada Turbonite, um tom de marrom/cinza que dá um ar super sofisticado. E, como era de se esperar, você pode personalizá-lo ao seu gosto — até braços do limpador de para-brisa em fibra de carbono estão disponíveis!

Preço e Considerações Finais

Com todas essas inovações, o peso do Turbo S aumentou um pouco, chegando a 1.737 kg, mas a Porsche afirma que isso é um aumento baixo para um híbrido. O tempo de 7:03,92 em Nürburgring é uma prova de que, mesmo com mais peso, o desempenho continua avassalador.

Em termos de preço, o cupê Turbo S vai custar a partir de US$ 272.650 (cerca de R$ 1.471.273) e o Cabriolet a partir de US$ 286.650 (aproximadamente R$ 1.546.820). Um aumento considerável, mas, se você busca o 911 mais potente e tecnológico da história, pode valer cada centavo.

Esse novo Turbo S é inegavelmente um verdadeiro sonho sobre rodas. Não tem como não se deixar envolver pela sua proposta e pelo que promete nas estradas!