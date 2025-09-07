Receita Federal paga bônus na conta de brasileiros selecionados

Na sexta-feira, 29 de agosto de 2025, a Receita Federal liberou a restituição do Imposto de Renda referente ao quarto lote. Essa remessa movimentou impressionantes R$ 2,92 bilhões para cerca de 1,9 milhão de contribuintes. Para muitos, esse pagamento extra pode ser visto como um alívio no orçamento, funcionando como um acréscimo ao salário.

Os beneficiados foram divididos em diferentes categorias de acordo com as condições de pagamento e as restituições de anos anteriores. Veja como isso se distribuiu.

A surpresa para os contemplados

Dentre os contemplados, 1.454.509 pessoas estavam fora do grupo prioritário. Do total, 312.915 utilizavam o PIX ou o recurso de pré-preenchimento. Os idosos entre 60 e 79 anos somaram 72.434 contribuintes, enquanto os professores receberam 22.841 restituições. Já os que têm mais de 80 anos foram 13.515. Também foram contempladas 7.821 pessoas com deficiência, seja física, mental ou com doenças graves.

Se você quer verificar se tem direito à restituição, o sistema está disponível desde 22 de agosto. Para isso, basta informar a data de nascimento e o CPF no site da Receita Federal.

Quanto ao pagamento, ele é feito diretamente na conta bancária, podendo ser feito até mesmo através da chave PIX vinculada ao CPF que foi utilizada na declaração. Se houver algum erro nas informações, o valor pode ser retirado no Banco do Brasil dentro do prazo de até um ano.

Caso você não consiga retirar o valor, é necessário solicitar o pagamento pelo e-CAC. Para evitar cair na malha fina, é sempre bom revisar a declaração antes de enviá-la. O acompanhamento do processo também pode ser feito pelo e-CAC. Se encontrar erros, a solução é apresentar uma declaração retificadora e aguardar os próximos lotes.

Receber através do PIX é uma opção prática, pois garante que o valor chegue de forma mais rápida e segura. Essa escolha evita complicações com dados bancários e facilita o acesso à restituição. Depois de tudo acertado com a Receita, o uso do dinheiro fica inteiramente ao critério de cada um, trazendo alívio e benefícios financeiros.