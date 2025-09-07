Notícias

Por que as pontas das plantas ficam marrons? Descubra agora.

Italo Pastorini
Descubra por que as pontas das suas plantas estão ficando marrons
Para quem ama cuidar de plantas, enfeitá-las na casa ou no jardim é uma forma deliciosa de trazer vida ao espaço. No entanto, é comum notar que, com o tempo, algumas folhas podem ficar estranhas, especialmente as pontas, que podem começar a ficar marrons e ressecadas. Isso gera muitas dúvidas sobre como resolver esses probleminhas.

Quando isso acontece, as pessoas geralmente pensam que a solução está em mudar a quantidade de água que a planta recebe. Mas, para entender melhor o que está acontecendo, é sempre bom ouvir um especialista. Segundo Álvaro Pedrera, um expert em botânica, o que realmente causa as pontas marrons nas folhas não é a rega em si, mas sim a falta de umidade no ambiente.

Durante o inverno, por exemplo, o ar costuma ficar muito seco, especialmente se você usa ar-condicionado ou aquecimento. Esse clima desfavorável faz com que as plantas sofram. Então, simplesmente adicionar mais água ao vaso não vai resolver o problema; é preciso aumentar a umidade ao redor delas.

Uma dica prática é agrupar as plantas. Isso cria um mini-ecossistema onde elas conseguem se ajudar, formando uma "floresta" em miniatura. Além disso, usar um umidificador no ambiente, especialmente durante o inverno, pode fazer uma grande diferença. Outra alternativa interessante é colocar um prato com pedras e água embaixo do vaso, mas atenção: a planta não deve ficar em contato direto com a água.

Quando se trata de borrifar água nas folhas, é preciso um pouco de cuidado. Essa prática pode ajudar, mas pode também propagar fungos se não for feita da maneira certa. Se o solo estiver secando, mas você sentir que há umidade abaixo da superfície, vale a pena regar. E se a planta não estiver crescendo bem, talvez ela precise de um pouco mais de sol. Cada espécie tem suas necessidades específicas, e conhecer essas particularidades é essencial para mantê-las saudáveis e felizes.

