Polo ultrapassa Strada e Corolla Cross entra no Top 10

Encerrado julho, a K.Lume Consultoria Automobilística trouxe um panorama dos carros mais vendidos e emplacados no Brasil. E adivinha? O Volkswagen Polo se destacou na frente, com impressionantes 12.940 unidades emplacadas. Mas não pense que a competição foi fácil!

Logo atrás, a Fiat Strada fez bonito, com 12.895 unidades. Para completar o pódio, temos o Fiat Argo, vendendo 9.966 unidades, mostrando que a Fiat realmente sabe o que os motoristas querem. E não para por aí! O Fiat Mobi entrou na lista entre os cinco primeiros, com 8.099 emplacamentos, ficando logo atrás do VW T-Cross e do Hyundai Creta, que marcaram 9.022 e 7.856 emplacamentos, respectivamente.

Os recém-atualizados modelos da Chevrolet, Onix e Tracker, também chamaram a atenção e ocuparam a 7ª e 8ª posições, com 7.689 e 6.974 unidades, respectivamente. Quem está sempre nas estradas sabe que ter um carro de confiança como esses é fundamental para o dia a dia.

Para quem curte SUVs, o Toyota Corolla Cross ficou em 9º lugar, com 6.866 emplacamentos, fazendo mais que o dobro do tradicional Corolla sedã, que fechou em 25ª posição com apenas 3.182. O Nissan Kicks completa o Top 10, totalizando 6.341 unidades, contando os modelos Kicks Play e o novo Kicks que começou a circular no mês passado.

E, falando em novidades, o Volkswagen Tera entrou no rol das vendas, emplacando 3.244 unidades e garantindo a 24ª posição no ranking. Isso mostra que os consumidores estão sempre em busca de opções que tragam inovação e praticidade.

Agora, um olhar detalhado na tabela de emplacamentos pode dar uma visão clara do que está dominando as ruas atualmente.

Ranking dos Carros Mais Vendidos em Julho

| Marca | Modelo | Quantidade | Participação Percentual | Ranking |

|—————|—————|————|————————-|——–|

| VOLKSWAGEN | POLO | 12.940 | 5,64% | 1 |

| FIAT | STRADA | 12.895 | 5,62% | 2 |

| FIAT | ARGO | 9.966 | 4,34% | 3 |

| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 9.022 | 3,93% | 4 |

| FIAT | MOBI | 8.099 | 3,53% | 5 |

| HYUNDAI | CRETA | 7.856 | 3,42% | 6 |

| CHEVROLET | ONIX | 7.689 | 3,35% | 7 |

| CHEVROLET | TRACKER | 6.974 | 3,04% | 8 |

| TOYOTA | COROLLA CROSS | 6.866 | 2,99% | 9 |

| NISSAN | KICKS | 6.341 | 2,76% | 10 |

Esses números falam alto, não é mesmo? É sempre bom acompanhar o que está fazendo sucesso no mercado e refletir sobre as suas opções, principalmente se você tá pensando em trocar de carro ou simplesmente ama saber o que vai pelas ruas. Que carro você gostaria de ter na sua garagem?