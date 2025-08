Estudo de Harvard revela expressões brasileiras intraduzíveis

O universo das palavras sem tradução tem chamado a atenção de linguistas e psicólogos pelo mundo afora. Um estudo realizado por Tim Lomas, da Universidade de Harvard, em 2016, trouxe à tona várias expressões que desafiam a tradução direta e revelam aspectos fascinantes das culturas onde nasceram.

O português brasileiro se destacou nesse levantamento com exemplos que realmente chamam a atenção. É uma boa oportunidade para refletirmos sobre como a língua é rica em nuances que muitas vezes escapam a traduções simples.

No coração da pesquisa de Lomas está o conceito de “palavras intraduzíveis”. Essas são aquelas palavras que, mesmo com explicações detalhadas, não encontram equivalentes exatos em outros idiomas. Um dos exemplos mais emblemáticos é a palavra “saudade”, muitas vezes considerada uma das joias da língua portuguesa.

Essa palavra carrega um significado profundo: uma mistura de nostalgia, desejo e melancolia pela ausência de alguém ou de algo. Traduzir "saudade" é difícil porque o sentimento é único e muitas vezes compreendido de maneira diferente entre as culturas. Ela se tornou um símbolo internacional de como diversas emoções são expressas e vividas de modos distintos.

Outro termo interessante é “desbundar”, que não é tão conhecido fora do Brasil. Essa palavra refere-se ao ato de se libertar das inibições para aproveitar intensamente momentos de lazer, como festas ou novas experiências. Já o “desenrascanço”, uma palavra utilizada em Portugal que também é entendida aqui, refere-se à capacidade de resolver problemas de forma criativa diante de dificuldades inesperadas.

Essas expressões, junto de tantas outras, mostram traços únicos da identidade brasileira.

Palavras intraduzíveis ampliam a compreensão cultural

Mas o que faz palavras como “saudade” tão intrigantes para estudiosos ao redor do mundo? Segundo a pesquisa de Harvard, o fato de termos esses termos intraduzíveis ajuda a entender as particularidades culturais e emocionais de um povo.

Essas palavras fazem com que quem aprende uma nova língua mergulhe em camadas de significado que não seriam capturadas por uma tradução literal. Tim Lomas diz que “essas palavras são pequenas janelas para o funcionamento interno das culturas”.

Assim, a investigação sobre palavras intraduzíveis é fundamental para conectar pessoas e sociedades, além de promover o respeito às diferentes formas de sentir e expressar.

Mas o português não é o único idioma que apresenta esse desafio. O estudo de Lomas analisou termos de dezenas de línguas. Por exemplo, no finlandês, existe “sisu”, que fala sobre resistência e força interna diante das adversidades — uma característica altamente valorizada nesse país. No árabe, “tarab” expressa a emoção intensa experimentada com a música, enquanto o tagalog, falado nas Filipinas, traz a palavra “gigil”, que descreve a vontade incontrolável de apertar algo ou alguém por carinho excessivo.

Esses termos, assim como as expressões brasileiras, demonstram como cada sociedade cria maneiras singulares de lidar com emoções e situações cotidianas.

Expressões que refletem identidade e diversidade linguística

As palavras intraduzíveis desempenham um papel essencial na preservação da diversidade linguística. No contexto do português, “desbundar” reflete um espírito alegre e irreverente que faz parte do dia a dia brasileiro, enquanto “desenrascanço” evidencia a criatividade como uma forma de enfrentar as dificuldades. Já “saudade” traz uma carga melancólica que é um reflexo da herança cultural lusófona.

Em Mirandês, um idioma minoritário reconhecido em Portugal, existem equivalentes como “suidade”, “zbundar” e “zamrascanço, mostrando que essas nuances também estão preservadas em comunidades menores. A Associação de Língua e Cultura Mirandesa tem ressaltado a importância de valorizar e proteger essas expressões.

Preservar palavras sem tradução é vital para fortalecer a diversidade cultural global. Em palavras de especialistas, “quando se perde uma palavra, perde-se também uma maneira de ver o mundo”. Assim, a discussão sobre palavras intraduzíveis transcende a mera curiosidade e se torna relevante para a preservação do patrimônio imaterial da humanidade.

Função social e relevância das palavras intraduzíveis

Além de enriquecer vocabulários, as palavras que desafiam tradução direta podem ser instrumentos de conexão emocional e social entre diferentes povos. Elas promovem empatia e compreensão entre culturas, mesmo com as diferenças.

O reconhecimento acadêmico desses termos, como destaca o estudo de Harvard, reforça o valor das línguas consideradas periféricas e estimula a manutenção de saberes tradicionais transmitidos entre gerações. Pesquisadores apontam que o debate em torno de expressões como “saudade”, “desbundar” e “desenrascanço” tem relevância em áreas como educação, psicologia e tradução, encorajando a reflexão sobre comunicação intercultural.

O registro dessas palavras em estudos e dicionários colabora para um intercâmbio mais rico entre sociedades diversas.