Polo Track tem desconto de R$ 14.790 para PcD na Fipe Carros

O Volkswagen Polo Track é a porta de entrada para o carro que liderou as vendas no Brasil em 2025. E olha só: neste mês de julho, ele está com condições especiais para empresas e produtores que se encaixam nas regras de vendas diretas. Uma coisa importante: quem comprar não pode revender o carro antes de 12 meses.

Falando em valores, a tabela do Polo Track está em R$ 95.790,00. Mas, se você tem direito à isenção, o preço cai para R$ 84.295,00 — uma bela economia de R$ 11.495,00. Os valores e benefícios foram confirmados pelo portal Fipe Carros em parceria com a concessionária Norpave, embora possam variar de acordo com a região.

As concessionárias Volkswagen têm um atendimento bem bacana, especialmente voltado para empresas e produtores rurais. Eles ajudam em tudo, desde a documentação até dúvidas sobre o carro. E se precisar, orientam sobre prazos e formas de financiamento nesse público específico. É uma mão na roda!

O Polo Track tem um porta-malas de 300 litros, um dos maiores entre os hatches no Brasil. Para quem viaja ou carrega muitas coisas, isso faz a diferença! Além disso, ele oferece um bom espaço interno, feito para acomodar confortavelmente os passageiros.

Dá uma olhada nas dimensões: o hatch mede 4,07 m de comprimento, 1,75 m de largura e 1,47 m de altura, com um entre-eixos de 2,57 m. Para quem curte performance, o motor 1.0 TSI é outro destaque, entregando 116 cv e 16,8 kgfm de torque, perfeito para encarar o cotidiano do trânsito.

No primeiro semestre de 2025, o Polo foi o campeão de vendas no Brasil, com 57.217 unidades emplacadas. Para comparação, o Volkswagen T-Cross ficou em segundo com 44.532, seguido pelo Fiat Argo e Hyundai HB20. Um resultado incrível, não acha?

Na versão Track, o motor é 1.0 de três cilindros, sem turbo. Com gasolina, ele gera 77 cv e 9,6 kgfm de torque. Se você optar por etanol, a potência sobe para 84 cv e o torque para 10,3 kgfm. O câmbio é manual, com cinco marchas, ideal para quem gosta de ter mais controle ao volante.

Dá para sentir que o Polo Track é uma ótima escolha para quem pode aproveitar esses benefícios, com um carro que tem muito a oferecer, tanto em termos de espaço quanto de economia.