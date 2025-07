Concurso Banco do Brasil: veja estatísticas das matérias

Um novo concurso para o Banco do Brasil pode ser anunciado em breve, o que motiva muitas pessoas a começarem a se preparar. Para quem está interessado em conseguir uma vaga, é importante entender quais disciplinas são mais relevantes, assim é possível criar um cronograma de estudos mais eficiente.

Recentemente, foi feita uma análise das disciplinas abordadas na última prova objetiva do Banco do Brasil, realizada em 2023. Os candidatos enfrentaram 70 questões, divididas em dois grupos: 25 de Conhecimentos Básicos e 45 de Conhecimentos Específicos. Esta divisão ajuda a priorizar os temas mais importantes.

Distribuição das Questões

Conhecimentos Básicos:

Língua Portuguesa: 40%

Matemática: 20%

Inglês: 20%

Atualidades do Mercado Financeiro: 20%

Conhecimentos Específicos:

Informática: 33,3%

Vendas e Negociação: 33,3%

Conhecimentos Bancários: 22,2%

Matemática Financeira: 11,1%

Disciplinas como Língua Portuguesa, Informática e Vendas e Negociação apresentaram os maiores índices de questões, representando mais da metade do total. Por isso, é recomendado dedicar mais tempo a esses conteúdos no início dos estudos. Alternar a teoria com a prática, através da resolução de questões, é uma boa estratégia para maximizar o desempenho.

A prática regular ajuda os candidatos a entenderem os padrões da banca organizadora, a Cesgranrio, e a dominarem os temas que têm mais peso nas provas.

Informações sobre o Novo Concurso

O Banco do Brasil confirmou, no ano passado, que está considerando a possibilidade de lançar um novo edital para o cargo de escriturário. A instituição está avaliando as necessidades de cada região e a disponibilidade orçamentária para decidir quantas novas contratações serão feitas.

Embora a expectativa fosse de que um novo edital fosse publicado ainda em 2024, isso não ocorreu. Com a convocação dos aprovados dos concursos anteriores e a expiração do prazo de validade do último edital em 14 de julho, a realização de um novo concurso parece mais próxima.

Oficialmente, o Banco do Brasil ainda não divulgou uma previsão, mas é comum que a instituição não anuncie suas seleções com antecedência. Um ponto favorável para a agilidade do processo é que a organizadora do concurso já está definida; a instituição mantém um contrato com a Fundação Cesgranrio, que vai até dezembro de 2025.

Mais sobre o Cargo de Escriturário

Para concorrer ao cargo de escriturário, é necessário ter o ensino médio completo. Recentemente, em 2025, houve um reajuste nos salários e benefícios. Os valores agora são os seguintes:

Salário-base: R$ 3.963,90

Auxílio-refeição: R$ 1.110,12

Cesta alimentação: R$ 874,78

Assim, a remuneração inicial mensal de um escriturário é de R$ 5.948,80, um aumento em relação ao valor anterior de R$ 5.684,96. Além disso, os ganhos anuais, considerando benefícios e bonificações, podem ultrapassar R$ 100 mil. Com o tempo e a progressão na carreira, esse valor tende a aumentar ainda mais.

O Banco do Brasil também oferece uma série de benefícios voltados para saúde, desenvolvimento profissional e bem-estar familiar, o que torna a posição ainda mais atrativa para quem deseja fazer parte da instituição.