Polo assume liderança de vendas em agosto, segundo Fipe Carros

Desde que o governo federal criou aquele programa que zerou o IPI para carros 1.0, o jogo virou para o Volkswagen Polo. Muita gente até pensou que o hatch poderia dar espaço para o novo Tera, um SUV mais robusto que a VW estava apostando todas as fichas. Mas parece que não é bem assim.

Hoje em dia, o Polo está em todas as três versões que entraram na dança com o programa: Track, Robust e TSI. A versão TSI teve até um relançamento para aproveitar essa onda de incentivo fiscal. Se você está de olho em um carro novo, é bom ficar atento, porque até o dia 12 de agosto, ele foi o carro mais emplacado no Brasil.

Olha só, os dados mostram que as vendas de carros 1.0 em julho cresceram 13% em relação a junho e 11,35% em relação ao mesmo mês do ano passado. Umas das principais responsáveis por essa alta é o VW Polo, que sozinha teve quase 1.500 unidades a mais em julho comparado ao mês anterior.

De acordo com a Fenabrave, até o dia 12 de agosto, o Polo emplacou 4.190 unidades. Isso é suficiente para colocá-lo como líder absoluto no ranking de vendas, mesmo com uma leve queda de 15% em relação a julho. No total do ano, já são impressionantes 74.345 Polos pelas ruas.

Aqui vai um resumão do que rolou mês a mês:

Janeiro : 5.801 unidades

: 5.801 unidades Fevereiro : 7.961 unidades

: 7.961 unidades Março : 8.120 unidades

: 8.120 unidades Abril : 10.932 unidades

: 10.932 unidades Maio : 12.911 unidades

: 12.911 unidades Junho : 11.492 unidades

: 11.492 unidades Julho: 12.940 unidades

Enquanto isso, o Hyundai HB20 ficou na vice-liderança com 4.089 unidades, apenas algumas unidades à frente da Fiat Strada, que emplacou 4.082 carros. O Fiat Argo ocupou a quarta posição com 3.361 unidades emplacadas.

E falando dos SUVs, o Toyota Corolla Cross está na frente, com 2.875 unidades em julho. A competição é acirrada, com o Volkswagen T-Cross logo atrás, com 2.682 unidades, e o Hyundai Creta na cola, com 2.495.

Por seu lado, o Volkswagen Tera, apesar de seu lançamento recente, já teve 3.244 emplacamentos em julho, superando 2.555 em junho. Nos primeiros meses de vendas, acumulou 5.944 unidades, mas ainda está atrás de rivais como o Renault Kardian e o Fiat Pulse.

Se você já ficou esperando um carro novo por mais de 60 dias, sabe que isso pode ser um desafio. O Tera, por exemplo, teve apenas 8% das vendas feitas por canais diretos para PcD, empresas e taxistas, indicando que a demanda por ele pode crescer.

E assim, o Polo se reafirma como um dos queridinhos em meio a tantas opções. Cada vez mais motoristas estão optando por ele nas ruas e estradas do Brasil.