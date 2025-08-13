Mundo Automotivo

Polo assume liderança de vendas em agosto, segundo Fipe Carros

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Nada de Volkswagen Tera: Polo é o novo líder de vendas de agosto de 2025
Crédito da imagem: Wtotal Copacaba Rio de Janeiro, RJ

Desde que o governo federal criou aquele programa que zerou o IPI para carros 1.0, o jogo virou para o Volkswagen Polo. Muita gente até pensou que o hatch poderia dar espaço para o novo Tera, um SUV mais robusto que a VW estava apostando todas as fichas. Mas parece que não é bem assim.

Hoje em dia, o Polo está em todas as três versões que entraram na dança com o programa: Track, Robust e TSI. A versão TSI teve até um relançamento para aproveitar essa onda de incentivo fiscal. Se você está de olho em um carro novo, é bom ficar atento, porque até o dia 12 de agosto, ele foi o carro mais emplacado no Brasil.

Olha só, os dados mostram que as vendas de carros 1.0 em julho cresceram 13% em relação a junho e 11,35% em relação ao mesmo mês do ano passado. Umas das principais responsáveis por essa alta é o VW Polo, que sozinha teve quase 1.500 unidades a mais em julho comparado ao mês anterior.

De acordo com a Fenabrave, até o dia 12 de agosto, o Polo emplacou 4.190 unidades. Isso é suficiente para colocá-lo como líder absoluto no ranking de vendas, mesmo com uma leve queda de 15% em relação a julho. No total do ano, já são impressionantes 74.345 Polos pelas ruas.

Aqui vai um resumão do que rolou mês a mês:

  • Janeiro: 5.801 unidades
  • Fevereiro: 7.961 unidades
  • Março: 8.120 unidades
  • Abril: 10.932 unidades
  • Maio: 12.911 unidades
  • Junho: 11.492 unidades
  • Julho: 12.940 unidades

Enquanto isso, o Hyundai HB20 ficou na vice-liderança com 4.089 unidades, apenas algumas unidades à frente da Fiat Strada, que emplacou 4.082 carros. O Fiat Argo ocupou a quarta posição com 3.361 unidades emplacadas.

E falando dos SUVs, o Toyota Corolla Cross está na frente, com 2.875 unidades em julho. A competição é acirrada, com o Volkswagen T-Cross logo atrás, com 2.682 unidades, e o Hyundai Creta na cola, com 2.495.

Por seu lado, o Volkswagen Tera, apesar de seu lançamento recente, já teve 3.244 emplacamentos em julho, superando 2.555 em junho. Nos primeiros meses de vendas, acumulou 5.944 unidades, mas ainda está atrás de rivais como o Renault Kardian e o Fiat Pulse.

Se você já ficou esperando um carro novo por mais de 60 dias, sabe que isso pode ser um desafio. O Tera, por exemplo, teve apenas 8% das vendas feitas por canais diretos para PcD, empresas e taxistas, indicando que a demanda por ele pode crescer.

E assim, o Polo se reafirma como um dos queridinhos em meio a tantas opções. Cada vez mais motoristas estão optando por ele nas ruas e estradas do Brasil.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Nissan Kicks dispara em julho e registra crescimento de 44% nas vendas

Preços de agosto atualizados – Fipe Carros

21 minutos atrás
Nova Autolatina? Ford quer voltar aos carros e pode usar Volkswagen para isso

Ford planeja retorno ao setor automotivo com apoio da Volkswagen

1 hora atrás
Volkswagen baixa preço do Virtus Exclusive em R$ 34.890 para PcD

Volkswagen reduz preço do Virtus Exclusive para PcD em R$ 34.890

2 horas atrás
Jeep Compass Série S 2026: preço, ficha técnica e itens de série

Preço, ficha técnica e itens de série do Fipe Carros

3 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo