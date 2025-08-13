Mundo Automotivo

Ford planeja retorno ao setor automotivo com apoio da Volkswagen

Diego Marques 2 horas atrás
Lembra da época em que a Ford estava cheia de opções para carrocerias? Pois é, ainda vendem modelos comuns, mas a realidade mudou bastante. Atualmente, o Mustang é quase um ícone de nicho, e o Taurus, por aqui, só aparece em alguns mercados. Mas não se preocupe, porque a Ford está se movimentando e promete novidades que fogem das picapes, SUVs e vans em breve. Essa ideia veio diretamente de William Clay Ford Jr., o bisneto do fundador Henry Ford e o cara que está no comando da marca desde 2006.

Em uma conversa descontraída com a revista Autocar, “Bill” Ford reconheceu que a linha de carros de passeio da empresa ficou bastante enxuta. Algumas lendas, como o Ka, Fiesta, Focus e Fusion, se aposentaram, e ele admite que a Ford não tem tantas opções quanto gostaria. “Nosso portfólio de carros de passeio precisa ser mais robusto”, disse. Mas calma, porque já estão desenvolvendo um plano para mudar isso. “Estamos trabalhando em nossa estratégia para o futuro. Vocês vão se surpreender com o que está por vir”, completou.

Agora, se você está se perguntando se esses novos carros vão chegar ao Brasil ou aos EUA, é um mistério ainda. Rolou até um boato sobre um Mustang sedan, conhecido como “Mach 4”, mas nada confirmado até agora. Na Europa, as coisas parecem estar mais quentes. De acordo com a Automobilwoche, os concessionários já estão de olho em novos modelos. Com a Ford mudando de ideia sobre só lançar elétricos até 2030, é bem provável que os próximos lançamentos tenham motor a combustão. Isso faz sentido, já que os elétricos Explorer e Capri ainda não estão vendendo como esperado.

Autolatina: Um Retorno?

Essas movimentações podem reforçar a parceria entre a Ford e a Volkswagen. Hoje, elas colaboram na produção da Amarok europeia, que é baseada na Ford Ranger, e estão de olho em desenvolver elétricos. Se essa parceria se estender também para carros a combustão, seria como voltar às origens da Autolatina, lá dos anos 80 e 90, quando ambas as montadoras dividiam plataformas e componentes.

Martin Sanders, o chefão de vendas e marketing da VW, que já passou pela Ford Europa, deu a dica de que essa colaboração ainda pode acontecer novamente. “[Nós] estamos abertos a futuras oportunidades de compartilhar tecnologia”, comentou. Embora ele não tenha especificado se a conversa envolve novos elétricos com a plataforma MEB da VW ou motores a gasolina com a base MQB, a possibilidade está no ar.

Essa mudança de rumo da Ford é interessante, especialmente se lembrarmos da fala do CEO Jim Farley no ano passado. Ele estava focado em se livrar dos “carros chatos” e se concentrar nos modelos icônicos. Na visão dele, esses “carros chatos”, apesar de serem queridos por muitos, não valiam mais o investimento, já que a marca preferiu se dedicar a picapes e SUVs, que trazem mais retorno financeiro.

O que se sabe é que a Ford não estava lucrando o suficiente com os carros comuns, então decidiu mudar de estratégia. Agora, estão de volta ao jogo, e a expectativa é que essa nova linha de carros de passeio traga bons resultados. Se vão seguir com um projeto próprio ou apoiar-se na VW, ainda é um mistério, mas os fãs de carros podem se preparar: novidades à vista!

