Frio intenso é esperado para moradores dessa região neste inverno
Os dias mais frios do inverno brasileiro estão justamente no Sul do país. Essa região, por estar mais afastada da linha do Equador, geralmente é a que registra as menores temperaturas. E neste ano, os termômetros prometem surpresas.
Uma massa de ar polar trouxe neve a vários estados da região, e algumas cidades enfrentaram temperaturas negativas. É o caso de São Joaquim e Urupema, em Santa Catarina, onde as mínimas chegaram a -1 °C e -2 °C, respectivamente, logo nas primeiras horas da manhã.
No Rio Grande do Sul, a situação não é diferente. Em Cambará do Sul, a neve também apareceu, com uma temperatura mínima de 2,1 °C. Já em São José dos Ausentes, os termômetros marcaram 4 °C. Esses registros são um reflexo da combinação de umidade, que vem de uma área de baixa pressão no Atlântico, e o avanço da massa polar pelo interior do continente.
Frio deve amenizar na região Sul nos próximos dias
Na segunda-feira, dia 11, as baixas temperaturas ainda estavam sendo sentidas. No entanto, o clima deve mudar ao longo da semana. A partir da quarta-feira, dia 13, a previsão indica um respiro, com temperaturas variando entre 2 °C nas primeiras horas e chegando a 25 °C à tarde. É bom ficar atento, pois o frio pode retornar em dias seguintes.
Frente fria atinge outras regiões do país
E não é só o Sul que vai sentir os efeitos do frio. A Nottus alerta que, a partir da quinta-feira, dia 14, uma nova frente fria deve intensificar a onda de frio por várias partes do Brasil. Cidades como São Paulo também vão enfrentar madrugadas geladas, mantendo essa tendência de queda nas temperaturas. Além disso, estados do Centro-Oeste não ficarão de fora. O calor deve voltar apenas após o dia 20.