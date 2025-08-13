Notícias

Frio intenso é esperado para moradores dessa região neste inverno

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Moradores desta região devem esperar muito frio neste inverno, apontam especialistas
Moradores desta região devem esperar muito frio neste inverno, apontam especialistas

Os dias mais frios do inverno brasileiro estão justamente no Sul do país. Essa região, por estar mais afastada da linha do Equador, geralmente é a que registra as menores temperaturas. E neste ano, os termômetros prometem surpresas.

Uma massa de ar polar trouxe neve a vários estados da região, e algumas cidades enfrentaram temperaturas negativas. É o caso de São Joaquim e Urupema, em Santa Catarina, onde as mínimas chegaram a -1 °C e -2 °C, respectivamente, logo nas primeiras horas da manhã.

No Rio Grande do Sul, a situação não é diferente. Em Cambará do Sul, a neve também apareceu, com uma temperatura mínima de 2,1 °C. Já em São José dos Ausentes, os termômetros marcaram 4 °C. Esses registros são um reflexo da combinação de umidade, que vem de uma área de baixa pressão no Atlântico, e o avanço da massa polar pelo interior do continente.

Frio deve amenizar na região Sul nos próximos dias

Na segunda-feira, dia 11, as baixas temperaturas ainda estavam sendo sentidas. No entanto, o clima deve mudar ao longo da semana. A partir da quarta-feira, dia 13, a previsão indica um respiro, com temperaturas variando entre 2 °C nas primeiras horas e chegando a 25 °C à tarde. É bom ficar atento, pois o frio pode retornar em dias seguintes.

Frente fria atinge outras regiões do país

E não é só o Sul que vai sentir os efeitos do frio. A Nottus alerta que, a partir da quinta-feira, dia 14, uma nova frente fria deve intensificar a onda de frio por várias partes do Brasil. Cidades como São Paulo também vão enfrentar madrugadas geladas, mantendo essa tendência de queda nas temperaturas. Além disso, estados do Centro-Oeste não ficarão de fora. O calor deve voltar apenas após o dia 20.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Tarcísio alerta para “epidemia” de crimes com motos em SP e lança ação com câmeras para combater placas falsas e quadrilhas.

Tarcísio alerta para nova epidemia de crimes com motoqueiros em SP

3 minutos atrás
Roupas que protegem do sol são eficazes?

Roupas que protegem do sol são realmente eficazes?

54 minutos atrás
saiba quando será o dia mais gelado no Brasil

dia mais gelado no Brasil: saiba quando esperar

2 horas atrás
Rios gigantes e 12% da água doce do planeta: o patrimônio hídrico brasileiro em destaque

Brasil e seus gigantes: os maiores rios que formam uma potência hídrica

3 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo