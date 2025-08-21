Plataforma facilita compra de veículos elétricos da China na Europa

A China EV Marketplace, que é a maior plataforma de venda de carros elétricos do país, trouxe uma novidade incrível para os europeus. Agora, dá para comprar um carro elétrico ou híbrido plug-in direto da China e receber na sua casa! Esqueça aqueles processos complicados de importação ou a dor de cabeça de retirar o veículo no porto. Quase como pedir uma pizza, mas com muito mais emoção!

Jakub Gersl, o COO da empresa, comentou que a ideia é facilitar a vida do consumidor e ampliar o acesso aos modelos chineses. E não é para menos! Nos primeiros seis meses de 2025, as vendas dispararam: foram 7.000 unidades comercializadas, um crescimento de 66% em relação ao ano passado. Isso mostra que a galera tá cada vez mais interessada nessa nova era de veículos elétricos.

E o que está puxando toda essa evolução? Os modelos híbridos plug-in (PHEV)! Eles estão surfando uma onda boa, já que não enfrentam as tarifas altas que a União Europeia impõe para os elétricos de bateria pura (BEV) e elétricos de longo alcance (EREV). Sabe aquelas taxas que podem chegar a 35%? Elas acabam pesando bastante e, por conta disso, as vendas de BEVs e EREVs tiveram uma queda não muito animadora.

Os EREVs são bem populares na China porque combinam um motor elétrico com um motor a combustão que funciona como gerador de energia. E a ideia é que essa tecnologia simplifique a experiência de quem está no volante. Mas, aqui na Europa, eles acabam entrando na mesma categoria tributária dos BEVs e, com isso, o sucesso fica comprometido.

Enquanto isso, as montadoras chinesas não param de se consolidar no mercado europeu. Em maio, foram registrados 65.808 emplacamentos de veículos da China, um crescimento impressionante de 111% em relação ao ano anterior. Agora, estão representando 5,9% de todas as vendas no continente, um salto considerável em relação aos 2,9% de 2024.

Por outro lado, a mesma empresa decidiu dar um passo atrás e parar os envios para os Estados Unidos. As vendas despencaram por lá devido ao aumento das tarifas, e meses atrás, menos de 30 veículos foram enviados, a maioria para testes e comparações. Cada país tem suas particularidades, e o mercado americano definitivamente não está ajudando nesse momento.