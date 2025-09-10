Picapes mais vendidas no Brasil em agosto de 2023

As picapes no Brasil têm um papel importante no mercado, representando quase 17% dos 214.490 veículos que rolaram por nossas ruas no ano. Porém, a notícia não é das melhores: elas estão perdendo um pouco de força. Em agosto, foram apenas 36.334 unidades emplacadas, um número que marca uma queda de quase 22% em relação ao mesmo mês de 2024. Comparando com julho, a queda foi de 12,4%.

Falando em números, a Fiat Strada continua sendo a queridinha entre as picapes pequenas, com 11.833 unidades vendidas e quase 70% de participação nesse segmento. Mas precisamos deixar claro: esse desempenho representa uma queda de quase 28% em relação ao ano passado. Do outro lado, a VW Saveiro seguiu firme, vendendo 5.358 unidades e mantendo-se acima da marca das cinco mil pela quinta vez em 2025, apesar de uma leve queda.

Picapes Pequenas

As picapes pequenas estão passando por mudanças.

FIAT STRADA Total 2025: 87.430

87.430 Agosto/25: 11.833

11.833 Julho/25: 12.895

12.895 Agosto/24: 16.422 VW SAVEIRO Total 2025: 40.201

40.201 Agosto/25: 5.358

5.358 Julho/25: 5.696

5.696 Agosto/24: 5.519

Quem gosta de picape e muitas vezes usa como ferramenta de trabalho sabe o quanto esses números podem afetar o dia a dia. O transporte de pequenos volumes, seja uma carga para a empresa ou uma mudança rápida, faz a diferença.

Picapes Intermediárias

Assim como no segmento das pequenas, as intermediárias não estão mimadas pelo mercado. A Fiat Toro, por exemplo, teve seu pior resultado mensal desde fevereiro do ano passado, com apenas 3.181 unidades emplacadas, uma queda de quase 43%. O desempenho da Ford Maverick também deixou a desejar, mesmo tendo batido recorde no mês passado.

FIAT TORO Total 2025: 30.501

30.501 Agosto/25: 3.181

3.181 Julho/25: 3.985 RAM RAMPAGE Total 2025: 15.354

15.354 Agosto/25: 1.951

1.951 Julho/25: 1.975

A galera que dirige essas caminhonetes intermediárias geralmente busca conforto e potência, e a diversidade de marcas ajuda a encontrar o que se adapta ao perfil do motorista.

picapes médias

E as picapes médias? A Toyota Hilux, que foi líder por um bom tempo, viu suas vendas caírem drasticamente de um mês para o outro. Com 3.570 emplacamentos, a Hilux perdeu cerca de um terço de seus compradores. A Ford Ranger ficou em um segundo lugar, com 2.628 unidades, e a Chevrolet S10 ocupou a terceira posição com 2.340.

TOYOTA HILUX Total 2025: 32.090

32.090 Agosto/25: 3.570

3.570 Julho/25: 5.369 FORD RANGER Total 2025: 21.705

21.705 Agosto/25: 2.628

2.628 Julho/25: 3.104

É interessante como essas picapes médias estão se posicionando no mercado. Muitos motoristas buscam não só um veículo para o trabalho, mas também aquele que funciona como carro de passeio, principalmente nas viagens de final de semana.

Picapes grandes

Por fim, as picapes grandes. A Ford F-150 se destaca e garantiu a liderança mais uma vez, com 83 unidades vendidas. É uma picape imponente que muitos sonham em ter na garagem.

FORD F150 Total 2025: 761

761 Agosto/25: 83

83 Julho/25: 113 RAM 1500 Total 2025: 1.019

1.019 Agosto/25: 68

68 Julho/25: 100

Essas picapes grandes são inspiração para os amantes do off-road, além de servir para quem precisa de mais espaço e força. O mercado ainda caminha, e enquanto as marcas tentam se reerguer, quem ama carro continua a observar as novidades com curiosidade e expectativa.