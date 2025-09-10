Mundo Automotivo

Picapes mais vendidas no Brasil em agosto de 2023

Veja quais foram as picapes mais vendidas do Brasil em agosto

As picapes no Brasil têm um papel importante no mercado, representando quase 17% dos 214.490 veículos que rolaram por nossas ruas no ano. Porém, a notícia não é das melhores: elas estão perdendo um pouco de força. Em agosto, foram apenas 36.334 unidades emplacadas, um número que marca uma queda de quase 22% em relação ao mesmo mês de 2024. Comparando com julho, a queda foi de 12,4%.

Falando em números, a Fiat Strada continua sendo a queridinha entre as picapes pequenas, com 11.833 unidades vendidas e quase 70% de participação nesse segmento. Mas precisamos deixar claro: esse desempenho representa uma queda de quase 28% em relação ao ano passado. Do outro lado, a VW Saveiro seguiu firme, vendendo 5.358 unidades e mantendo-se acima da marca das cinco mil pela quinta vez em 2025, apesar de uma leve queda.

Picapes Pequenas

As picapes pequenas estão passando por mudanças.

  1. FIAT STRADA

    • Total 2025: 87.430
    • Agosto/25: 11.833
    • Julho/25: 12.895
    • Agosto/24: 16.422
  2. VW SAVEIRO
    • Total 2025: 40.201
    • Agosto/25: 5.358
    • Julho/25: 5.696
    • Agosto/24: 5.519

Quem gosta de picape e muitas vezes usa como ferramenta de trabalho sabe o quanto esses números podem afetar o dia a dia. O transporte de pequenos volumes, seja uma carga para a empresa ou uma mudança rápida, faz a diferença.

Picapes Intermediárias

Assim como no segmento das pequenas, as intermediárias não estão mimadas pelo mercado. A Fiat Toro, por exemplo, teve seu pior resultado mensal desde fevereiro do ano passado, com apenas 3.181 unidades emplacadas, uma queda de quase 43%. O desempenho da Ford Maverick também deixou a desejar, mesmo tendo batido recorde no mês passado.

  1. FIAT TORO

    • Total 2025: 30.501
    • Agosto/25: 3.181
    • Julho/25: 3.985
  2. RAM RAMPAGE
    • Total 2025: 15.354
    • Agosto/25: 1.951
    • Julho/25: 1.975

A galera que dirige essas caminhonetes intermediárias geralmente busca conforto e potência, e a diversidade de marcas ajuda a encontrar o que se adapta ao perfil do motorista.

picapes médias

E as picapes médias? A Toyota Hilux, que foi líder por um bom tempo, viu suas vendas caírem drasticamente de um mês para o outro. Com 3.570 emplacamentos, a Hilux perdeu cerca de um terço de seus compradores. A Ford Ranger ficou em um segundo lugar, com 2.628 unidades, e a Chevrolet S10 ocupou a terceira posição com 2.340.

  1. TOYOTA HILUX

    • Total 2025: 32.090
    • Agosto/25: 3.570
    • Julho/25: 5.369
  2. FORD RANGER
    • Total 2025: 21.705
    • Agosto/25: 2.628
    • Julho/25: 3.104

É interessante como essas picapes médias estão se posicionando no mercado. Muitos motoristas buscam não só um veículo para o trabalho, mas também aquele que funciona como carro de passeio, principalmente nas viagens de final de semana.

Picapes grandes

Por fim, as picapes grandes. A Ford F-150 se destaca e garantiu a liderança mais uma vez, com 83 unidades vendidas. É uma picape imponente que muitos sonham em ter na garagem.

  1. FORD F150

    • Total 2025: 761
    • Agosto/25: 83
    • Julho/25: 113
  2. RAM 1500
    • Total 2025: 1.019
    • Agosto/25: 68
    • Julho/25: 100

Essas picapes grandes são inspiração para os amantes do off-road, além de servir para quem precisa de mais espaço e força. O mercado ainda caminha, e enquanto as marcas tentam se reerguer, quem ama carro continua a observar as novidades com curiosidade e expectativa.

