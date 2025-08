Picape média da Ram é vista sendo transportada na Argentina

Os boatos sobre o retorno de uma picape média da Ram na América Latina ficam mais fortes a cada dia. Recentemente, um modelo que pode ser o sucessor da velha Dakota foi flagrado sendo transportado perto da fábrica da Stellantis em Córdoba, na Argentina, onde vai ser produzido junto com a Fiat Titano.

Essa picape, diferente da Ram 1200 que já está disponível no México, não é só uma versão adaptada de outros modelos. Ela traz mudanças no visual que prometem um design mais impactante em comparação com a Titano e a Peugeot Landtrek.

A base da nova Ram é a plataforma criada pela chinesa Changan, que já deu origem a outras variantes da Stellantis. O modelo vai se inspirar na nova Hunter, que trouxe melhorias significativas em acabamento e construção na sua versão mais recente da China. Esa atualizado, inclusive, traz faróis em LED com uma assinatura que lembra um T, além de uma grade frontal mais agressiva. Os detalhes em preto brilhante e as mudanças nos para-choques também vão deixar a picape com um ar mais robusto.

Por dentro, a Ram promete um painel mais moderno, com telas do quadro de instrumentos e da central multimídia integradas de forma mais elegante. Isso sem dúvida vai agradar quem gostaria de um interior mais sofisticado para encarar o dia a dia nas estradas.

Picape com Foco no Luxo

Embora a Ram sempre tenha sido associada a picapes de trabalho, aqui no Brasil, a marca precisa um espaço mais premium. Com a chegada da Rampage, derivada da Toro, a estratégia é transformar a nova picape em algo mais requintado, destoando da versão italiana. O objetivo é oferecer uma base mais refinada e atraente para os apaixonados por carros como nós!

Mecânica e Desempenho

A mecânica deve seguir a linha do motor 2.2 Multijet II turbodiesel, conhecido por entregar cerca de 200 cv e um torque de 45,9 kgfm. Isso vai garantir um desempenho robusto, independente de ser na versão com tração traseira ou 4×4. Afinal, sabemos que quem pega estrada ou enfrenta um off-road precisa de potência e confiança.

O nome da nova picape ainda é um mistério. Se a Ram optar pela designação já utilizada no exterior, podemos ver uma 1200 nas ruas. Mas, se a ideia for seguir o estilo da Rampage, talvez tenhamos uma Dakota ressurgindo. De qualquer forma, ela deve ser lançada até o final de 2025 ou no primeiro semestre de 2026.

Perguntas Frequentes sobre a Nova Picape Média da Ram

Qual é o nome da nova picape média da Ram?

Ainda não tem confirmação, mas muitos acreditam que pode ser Dakota, relembrando a antiga picape da marca.

Onde será produzida essa nova picape?

A produção vai acontecer na planta da Stellantis em Córdoba, Argentina, ao lado da Fiat Titano.

Qual será a base técnica do veículo?

Ela será baseada na plataforma da Fiat Titano, que tem raízes em uma plataforma chinesa, mas com um visual e acabamento melhorados.

Quais motores estarão disponíveis?

A expectativa é de que venha com o motor 2.2 Multijet II turbodiesel, entregando 200 cv e com opções de tração traseira ou 4×4.

Quando a nova picape deve chegar ao mercado?

O lançamento deve ocorrer até o final de 2025 ou no primeiro semestre de 2026.