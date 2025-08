Como fazer o pedido da nova identidade com CPF unificado

O governo federal, junto com os estados e o Distrito Federal, lançou a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que unifica o RG antigo e utiliza o CPF como número de identificação. Essa mudança veio para modernizar o sistema de identificação, tornar a documentação mais rápida, reduzir fraudes e facilitar a vida do cidadão ao lidar com o governo.

Além da praticidade, essa nova carteira tenta acabar com a fragmentação dos dados pessoais, reunindo tudo em um único documento. Assim, fica mais simples acessar informações importantes.

Como emitir a CIN?

Para conseguir a CIN, você só precisa da sua certidão de nascimento ou casamento, que pode ser apresentada tanto em papel quanto de forma digital. O pedido pode ser feito em qualquer Instituto de Identificação ou até mesmo em locais como os Poupatempos, especialmente em São Paulo.

A nova identidade também permite que documentos como a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o Número de Identificação Social (NIS) sejam integrados à versão digital, tornando tudo ainda mais fácil na hora de acessar seus dados.

Centralização e acessibilidade

A CIN vem em formato físico e também digital, disponível no aplicativo gov.br. A primeira emissão é gratuita para ambos os formatos, o que é uma mão na roda. Para acrescentar mais segurança ao documento, ele conta com um QR Code que foi validado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esse recurso facilita a verificação da autenticidade da identidade, mesmo sem conexão à internet.

Benefícios da implementação

Até agora, mais de 30 milhões de CINs foram emitidas, o que mostra como a nova identidade foi bem recebida pela população. O plano é que, até 2026, cerca de 130 milhões de brasileiros já tenham essa nova carteira.

Essa mudança faz parte de uma estratégia maior do governo para criar um banco de dados populacional mais robusto, o que deverá ajudar na formação de políticas públicas. A transição será finalizada até fevereiro de 2032, quando a CIN substituirá completamente o RG antigo. A partir desse momento, todo cidadão precisará ter a nova identidade.

Enquanto isso, você tem tempo para se acostumar com as novidades desse documento que promete trazer mais segurança e agilidade na hora de acessar serviços públicos e privados.