Peugeot promove redução de até R$ 13,5 mil no preço do 208

O Peugeot 208 Active 2025 está chamando a atenção com uma promoção que faz valer a pena dar uma olhadinha mais de perto. Mesmo sem estar na lista de isenção de IPI, a marca lançou uma campanha especial que é irresistível. O hatch, que normalmente aparece por R$ 91.990 na cor Preto Perla Nera sem opcionais, pode ser seu por apenas R$ 78.490 se você trocar um seminovo. E aqui vai uma dica: se a troca não rolar, você ainda pode garantir um preço promocional de R$ 81.490, que também vale para quem quiser financiar com taxa zero.

Esse descontão de R$ 13.500 é parte da nova categoria “Carro Sustentável” do programa MOVER, que consegue deixar a galera bem empolgada, especialmente quem busca modelos 1.0 com IPI zerado. Embora o 208 não esteja na lista, a Peugeot aproveitou para oferecer um preço que compete diretamente com modelos que recebem incentivos fiscais.

### O Que Esperar da Versão Active

A versão Active é aquela porta de entrada que promete surpreender. Com um motor 1.0 aspirado Firefly de até 75 cv e 10,7 kgfm de torque, o 208 vem equipado com um câmbio manual de cinco marchas. Por fora, ele tem um visual bem clean: faróis halógenos e grade preta fosca, além de rodas de aço aro 15 com calotas. É uma opção bem simples, que pode agradar quem busca um carro prático e funcional.

Dentro, o 208 mantém a proposta básica. Os bancos são em tecido, e o volante Sport Drive não traz demasiados comandos — o que é bom para quem gosta da simplicidade ao volante. O painel é clássico, com dois mostradores analógicos e uma tela digital central bem discreta. Outro ponto a ser destacado são os retrovisores com ajuste manual e os vidros traseiros que são acionados por manivela. Detalhes que remetem a tempos mais simples, mas que funcionam bem para uso diário.

Olha, quem já pega estrada sabe como um ar-condicionado faz diferença em viagens longas. E o 208 vem com ar-condicionado, quatro airbags, direção elétrica e um sistema de som com Bluetooth. E não dá para esquecer da assistência em partida em subidas, bem útil para quem enfrenta morros no dia a dia.

### Opções de Financiamento e Cuidados

Falando em opções, o financiamento pelo Stellantis Financiamento oferece uma entrada de R$ 57.043 e 12 parcelas fixas de R$ 2.366,96, totalizando R$ 85.446,48, com taxa de 0% ao mês. Para os fãs de carros com mais pegada, existem versões turbo de 1.0 com até 130 cv, disponíveis a partir de R$ 113.990 na opção Allure e R$ 128.990 na versão GT com câmbio automático CVT.

Além dos descontos, a Peugeot está oferecendo um pacote de três revisões por R$ 1.606, sendo que a primeira é grátis. E assim, a promoção vale até 9 de setembro ou enquanto durar o estoque — melhor ficar de olho!