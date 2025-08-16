Falsas vagas com salários de até R$ 3.200 enganam em anúncios dos Correios

Os Correios emitiram um alerta importante sobre anúncios falsos que estão se espalhando nas redes sociais. Esses anúncios enganadores prometem empregos com salários de até R$ 3.200 e benefícios como vale-alimentação e plano de saúde. O problema? Eles usam a marca dos Correios de forma indevida, além de imitar símbolos da bandeira do Brasil.

Esses anúncios aparecem como conteúdos patrocinados no Instagram e no Facebook, levando as pessoas a sites fraudulentos que parecem ser do governo. É uma situação preocupante, e a empresa quer que todos fiquem atentos.

Como funciona o golpe

Esses sites fraudulentos pedem informações pessoais, como nome, endereço, telefone e e-mail. Além disso, eles exigem uma taxa de R$ 83,44 para a inscrição no processo seletivo. Esse é um sinal claro de golpe, já que concursos públicos legítimos não cobram taxas em páginas de terceiros.

Os anúncios enganosos até apresentam um falso “Edital de contratação 2025”, oferecendo vagas como recepcionista, auxiliar operacional, carteiro e jovem aprendiz. Eles prometem carga horária reduzida e contratação sem experiência, tentando atrair vítimas com propostas rápidas.

Posição oficial dos Correios

Os Correios esclareceram que não realizam nenhum processo seletivo desse tipo. Todas as contratações são feitas exclusivamente por meio de concursos públicos, e os editais são divulgados apenas nos canais oficiais.

Se você encontrar alguma oferta que não siga esse formato, a recomendação é desconsiderar. A empresa já comunicou o problema à Secretaria de Comunicação da Presidência da República e à Advocacia-Geral da União para que sejam tomadas medidas legais contra os responsáveis.

Orientações ao público

A orientação dos Correios é clara: ignore esses anúncios e não forneça seus dados pessoais em sites que parecerem suspeitos. Se surgir alguma dúvida, você pode verificar informações oficiais pelos telefones 4003-8210 (para capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-881-8210 (para outras localidades). Também é possível acessar o canal Fale Conosco no site oficial dos Correios.

A atenção do público é crucial para eliminar golpes como esse. Sempre verifique os canais oficiais antes de qualquer inscrição. Garantir sua segurança e evitar prejuízos financeiros e pessoais é a prioridade.