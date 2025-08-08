Peugeot intensifica testes do 2008 Hybrid antes da estreia

O Peugeot 2008 agora conta com uma versão eletrificada, o e-2008, disponível no Brasil desde 2023. Essa configuração é toda movida a energia elétrica e, embora tenha um desempenho interessante e tecnologia de ponta, o preço salgado acaba limitando as vendas. Mas a boa notícia é que a Stellantis está se preparando para lançar a versão híbrida leve (MHEV), que deve tornar os modelos electrificados da marca mais acessíveis, mesmo que essa solução não chegue a ser tão completa quanto um híbrido pleno ou plug-in.

Recentemente, avistaram um protótipo desse novo 2008 em Belo Horizonte, pertinho da fábrica da Stellantis em Betim (MG), onde rolam a produção de vários modelos do grupo. As fotos, feitas por @luizdionizio e divulgadas pelo pessoal do @placaverde, mostram o SUV com placas verdes e emblemas traseiros cobertos — um sinal de que está em fase de testes. Essa localização perto da fábrica facilita muito a avaliação do carro em diferentes condições antes de ser homologado.

Vamos falar um pouquinho da mecânica por trás dessa nova versão. O motor seguirá a mesma linha utilizada no Fiat Pulse e no Fastback Hybrid. Estamos falando do motor 1.0 turbo T200 da família Global Small Engine (GSE). Ele vem apoiado por um alternador/gerador que se conecta por correia a uma pequena bateria de íons de lítio de 12V, que fica embaixo do banco do motorista. Esse sistema tem um rolê interessante: ajuda nas arranque e nas retomadas, além de facilitar as trocas de marcha. Também é responsável por alimentar os equipamentos elétricos do carro, reduzindo o consumo e as emissões. Quem já encarou um trânsito pesado sabe como um câmbio esperto pode fazer a diferença nessas horas.

Por fora, a mudança mais visível será o emblema “Hybrid” na tampa traseira. No interior, a gente espera um painel de instrumentos revisado, com sub-telas para mostrar dados de fluxo de energia, economômetro e nível de carga da bateria. Isso deve fazer o meio ambiente ficar mais legal na condução, à la Fiat.

Vale lembrar que essa tecnologia híbrida leve não vai parar no 2008. Outros modelos compactos da Stellantis também devem receber essa novidade, como o Citroën C3, C3 Aircross e o Peugeot 208. Inclusive, já foram vistos em testes com essa configuração. No caso do 208, as unidades apresentavam um adesivo “HYBRID Turbo 200” na traseira, já sinalizando essa nova motorização.

Então, o que dá para dizer é que a Stellantis está realmente se movimentando no mercado de modelos eletrificados, com a abordagem de oferecer soluções menos complexas e mais acessíveis. Isso pode facilitar a adoção de tecnologias mais limpas e melhorar a vida de quem ama dirigir com uma pegada mais sustentável.