Notícias

Macacos formam gangue de roubo de iPhones e pedem comida

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
3 minutos lidos
https://www.wsj.com/lifestyle/monkeys-thieves-bali-temple-0b63a432
https://www.wsj.com/lifestyle/monkeys-thieves-bali-temple-0b63a432

No sul de Bali, o templo Uluwatu é famoso por sua localização deslumbrante à beira de um penhasco e pelas cerimônias tradicionais ao pôr do sol. Mas o que realmente chama a atenção dos turistas é uma verdadeira gangue de macacos-de-cauda-longa (Macaca fascicularis) que se especializou em roubar objetos de visitantes e, em seguida, negociar pela devolução deles em troca de comida.

Cerca de 600 macacos habitam a região e são considerados guardiões sagrados pelo povo local. O comportamento deles, que mistura furtividade e barganha, surpreende tanto quem visita quanto os pesquisadores.

Comportamento dos macacos ladrões

Esses macacos são astutos. Eles esperam o momento certo, geralmente quando os turistas estão distraídos, para roubar itens como smartphones, óculos de sol, carteiras e até brincos. Em questão de segundos, eles pegam o que podem e sobem nas árvores para se divertir com suas novas "aquisições". A devolução, porém, envolve uma troca.

Para recuperar seus pertences, os turistas precisam oferecer frutas, biscoitos ou outros alimentos. Essa negociação pode ser longa, chegando a durar até 25 minutos. Recentemente, esse comportamento curioso foi documentado em uma reportagem.

Pesquisadores observaram que os macacos atuam em grupo, usando uma estratégia que, à primeira vista, parece uma gangue organizada.

Jonathan Hammé, um turista britânico, compartilhou sua experiência: "Eu estava admirando a vista quando senti algo nas minhas costas. Era um macaco que tinha pegado meus óculos de sol. Ele subiu na árvore e começou a brincar com eles como se nada tivesse acontecido." Para ter os óculos de volta, Jonathan precisou oferecer Oreos, mostrando a inteligência dos primatas.

Dados e estudos sobre a prática

Pesquisadores da Universidade de Lethbridge, no Canadá, estudaram o comportamento dos macacos e descobriram que eles possuem uma habilidade de tomada de decisão econômica. Eles escolhem o que roubar com base no que acreditam que é mais valioso para os humanos. E a preferência é clara: celulares e óculos são muito mais interessantes do que itens menos valiosos, como chapéus.

A troca é proporcional ao valor do objeto, variando entre frutas locais, como mangas e rambutã, e biscoitos industrializados. Além disso, é interessante notar como novos integrantes do grupo aprendem essas habilidades observando os mais experientes.

Essa habilidade social revela que o que os macacos fazem não é apenas instinto, mas uma interação social complexa que se fortalece com o tempo, especialmente pela presença constante de turistas e a oferta de alimentos como forma de troca.

Importância cultural do templo Uluwatu

O templo Uluwatu tem grande importância cultural e espiritual para os balineses. Fundado no século XI, é dedicado a Sang Hyang Widhi Wasa, na forma de Rudra, e os macacos são vistos como protetores sagrados. No entanto, essa devoção se torna um paradoxo, pois os animais, antes reverenciados, agora também representam um incômodo para muitos visitantes.

Tentativas de controle e adaptação dos macacos

A administração do templo já tentou controlar o comportamento dos macacos, mas sem muito sucesso. Quando foi proibido alimentar os animais diretamente, o número de roubos aumentou. Com isso, os tratadores conhecidos como “pawang” começaram a intermediar as negociações para recuperar os itens roubados.

Kadek Ari Astawa, que coordena os tratadores, comentou que os macacos rapidamente se adaptaram a essa nova situação, continuando a praticar suas trocas de maneira ainda mais organizada.

Experiência dos turistas com os macacos negociadores

A experiência de lidar com esses macacos é uma misto de fascínio e frustração para os turistas. Taylor Utley, uma visitante dos EUA, relatou que um macaco roubou seu celular e, depois de várias tentativas de negociação envolvendo porções de frutas, conseguiu recuperar o aparelho.

Ela descreveu a situação como estar diante de uma “organização criminosa de macacos”, dada a estratégia utilizada pelos primatas.

Comportamento adaptativo e aprendizado social

O fenômeno dos macacos ladrões não é só uma curiosidade local, mas um exemplo de como o comportamento animal pode ser influenciado pela interação humana e pelo ambiente cultural. As negociações dos macacos no templo Uluwatu evidenciam a capacidade deles de desenvolver comportamentos complexos, que envolvem reconhecimento de valor, troca e aprendizado social.

Apesar de causar desconforto para muitos turistas, essa complexidade nas negociações dos macacos também é um incentivo para a pesquisa científica. O desafio para as autoridades locais é manter um equilíbrio entre respeito cultural, preservação ambiental e a segurança dos visitantes.

Enquanto isso, milhares de pessoas visitam o templo todos os dias, atraídas não só pela beleza do local, mas também pela experiência singular de ver seus objetos maiores ou menores sendo "negociados" por esses macacos astutos.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 1 hora atrás
3 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Alienação Parental: entenda o assunto por trás da polêmica!

8 técnicas científicas para aprender e melhorar em provas

10 minutos atrás
Veja quanto vai custar tirar CNH com as novas regras do governo

Novo valor para tirar CNH com as regras do governo

15 minutos atrás
O tipo de café que ajuda sua saúde e pouca gente conhece

Café pouco conhecido que traz benefícios à saúde

45 minutos atrás
Descubra Visconde de Mauá, refúgio na Serra da Mantiqueira com cachoeiras, trilhas e gastronomia em meio à Mata Atlântica preservada.

Cidade encantada entre Rio e São Paulo que você deve conhecer

46 minutos atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo