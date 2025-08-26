Mundo Automotivo

Peugeot atualiza 308 na Europa em tempos desafiadores

Remando contra maré, Peugeot atualiza 308 na Europa
Remando contra maré, Peugeot atualiza 308 na Europa

O Peugeot 308 esteve apenas em sua primeira geração aqui no Brasil, e olha que teve até um facelift adaptado para o nosso mercado. Mas, infelizmente, a história não durou muito. Apesar de a segunda geração ter sido cogitada, a marca viu as vendas dos hatches médios caírem tanto na última década que acabou jogando a toalha. Muitos desses carros acabaram sendo entregues ao sucateamento.

Na Europa, a situação é bem mais animadora. A terceira geração do 308 foi lançada em 2021, trazendo um visual renovado e recheado de tecnologia para encarar feras como o VW Golf e o Opel Astra. Agora, quase quatro anos depois, esse modelo já ganhou sua primeira atualização visual, focando em estilo, conectividade e eficiência energética, tudo muito conectado ao mundo da eletrificação.

### Design que Impressiona

A frente do novo 308 está linda, com mudanças que realmente chamam atenção. Os faróis foram redesenhados e agora trazem luzes diurnas e indicadores de direção na parte de cima. Os faróis principais ficam mais discretos, embutidos no para-choque. Ah, e a grade frontal ganhou elementos tridimensionais que seguem a cor da carroceria, uma vibe que a gente já viu no SUV 3008.

O logotipo iluminado da Peugeot é um detalhe que promete se espalhar por outros modelos da marca. Se você olhar as laterais, vai perceber novas rodas de 17 e 18 polegadas, deixando o carro ainda mais esportivo. E na traseira, as lanternas continuam no mesmo estilo, agora com iluminação full-LED em todas as versões.

### Versatilidade da Perua

Falando nas versões, a perua 308 SW ainda é um tesouro entre os familiares médios, com um porta-malas que chega a incríveis 1.487 litros quando os bancos estão rebatidos. Quem precisa de espaço sabe o valor disso! Para aumentar a conveniência, a tampa traseira pode ter abertura elétrica, tornando tudo mais prático, especialmente para quem anda com as mãos ocupadas.

### Interior Moderno e Tecnológico

Dentro do carro, o conceito i-Cockpit permanece, com o volante compacto e o painel de instrumentos elevado. Mas o que realmente se destaca são as inovações tecnológicas. A central multimídia agora suporta atualizações over-the-air e espelhamento sem fio com Android Auto e Apple CarPlay. Para quem viaja bastante, a presença de várias portas USB-C é um verdadeiro presente.

Sentar-se nos bancos dianteiros é um prato cheio, com opções de aquecimento e até função de massagem, além de serem ergonomicamente certificados. E quem dirige frequentemente sabe bem como um bom sistema de som e a iluminação ambiente que pode ser configurada em oito cores ajudam a deixar as viagens mais agradáveis.

### Motorizações para Todos os Gostos

E as novidades não param por aí! O E-308 conta agora com até 450 km de autonomia no ciclo WLTP. Ele mantém um motor dianteiro de 156 cv, com uma bateria de 58,4 kWh que carrega de 20% a 80% em apenas 32 minutos em estações rápidas.

Se você é fã de motores híbridos, o híbrido plug-in une um motor 1.6 turbo a gasolina com um elétrico, totalizando 195 cv de pura potência, com uma bateria que garante 85 km apenas no modo elétrico. Para quem procura algo mais simples, o híbrido leve conta com o motor 1.2 turbo PureTech e é perfeito para quem quer economia e praticidade no dia a dia.

E para finalizar, ainda temos o motor 1.5 turbodiesel BlueHDi de 130 cv, ideal para quem percorre longas distâncias, disponível apenas com um câmbio automático de oito marchas.

O novo Peugeot 308 promete chegar na Europa em 2025, mas no Brasil a expectativa é de que a marca foque na nova geração do SUV 3008. Com tantas inovações, dá até vontade de pegar a estrada e ver tudo isso em ação!

