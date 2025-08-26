YouTube Music apresenta novos recursos que desafiam o Spotify

No dia 21 de agosto de 2025, uma quinta-feira, o YouTube Music comemorou seus 10 anos de vida. E com essa década de trajetórias, várias inovações chegaram para deixar a experiência ainda mais rica, principalmente na disputa com o Spotify.

Com novas tecnologias, as possibilidades são amplas. O foco agora é oferecer músicas que se tornem mais interativas para os usuários, colocando a diversão e a personalização na palma da mão. Uma das grandes novidades é a função denominada “Taste Match”, que propõe playlists personalizadas com base nos diferentes gostos das pessoas.

Surpreendendo a todos

Essa inovação do YouTube Music se inspira no famoso Blend do Spotify, trazendo recomendações personalizadas que dialogam diretamente com as preferências do usuário. Os números não mentem: de fevereiro de 2024 a março deste ano, o serviço alcançou nada menos que 125 milhões de assinaturas.

Essa soma vem tanto do YouTube Premium quanto do YouTube Music. E a proposta da plataforma é clara: reunir em um só lugar vídeos, músicas e interações. Os usuários vão receber notificações sobre novos produtos, lançamentos e até shows de seus artistas preferidos, tudo para tornar a experiência mais dinâmica e divertida.

Em parceria com a Bandsintown, o YouTube Music também vai oferecer informações sobre atrações ao vivo. Isso significa que, por meio dos Shorts e vídeos, será possível deixar comentários que aparecerão não apenas em playlists, mas também em álbuns. Além disso, os usuários poderão conquistar selos como “Top Listener” ou “First to Watch”.

Os artistas, por sua vez, podem acompanhar suas visualizações nos vídeos, que podem chegar a impressionantes 1 bilhão. Hoje, o YouTube Music disponibiliza mais de 300 milhões de músicas, incluindo covers, gravações de estúdio e shows. Sem contar as playlists: já foram criadas mais de 4 bilhões, sendo que 1,8 bilhão estão disponíveis para todos os usuários.

O intuito do YouTube Music é claro: oferecer uma experiência super personalizada. Assim, a interação na plataforma se torna mais rica, com alertas sobre apresentações e lançamentos de artistas favoritos. Essa conexão torna a relação entre os músicos e seus seguidores mais forte e significativa.