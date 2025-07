Peugeot apresenta Boxer 2026 com mais potência e recursos

A Peugeot trouxe novidades para 2026 com a linha Boxer, uma opção versátil que já é conhecida no mercado de comerciais leves. Ele chega em versões para transporte de carga ou passageiros e recebeu um belo upgrade em termos de design, mecânica e equipamentos.

Os fãs de comerciais vão notar mudanças logo de cara. A grade frontal foi repaginada, agora com o novo logotipo da Peugeot, e o para-choque também recebeu um toque moderno. Os faróis contam com luz de condução diurna, embora ainda sejam com lâmpadas halógenas. Além disso, os espelhos externos estão maiores e mais aerodinâmicos, o que ajuda na estabilidade do veículo.

### Interior Revisto e Confortável

Dentro do Boxer, o conforto está garantido. O painel foi revisado para incluir mais porta-trecos e porta-copos, além de entradas USB-C que são essenciais nos dias de hoje. A nova iluminação branca em fundo preto dá um charme a mais ao painel de instrumentos. Para quem gosta de tecnologia, o sistema multimídia agora tem projeção sem fio via Android Auto e Apple Carplay, tornando a conexão com smartphones muito mais prática.

Outra melhoria que faz a diferença é o volante e a manopla do câmbio, ambos com novo design. Os bancos também foram aprimorados, com espuma de melhor densidade e largura para garantir que as viagens sejam mais agradáveis. E a boa notícia é que todas as versões contam com direção elétrica e sensor de estacionamento traseiro.

### Segurança em Primeiro Lugar

A segurança não foi deixada de lado. O Boxer 2026 vem com recursos como controle de estabilidade e até assistente de partida em rampa, que é uma mão na roda nas subidas. O monitoramento da pressão dos pneus e o assistente de vento cruzado são detalhes que fazem a diferença na hora de dirigir. Ah, e as portas agora se abrem até 270º, facilitando bastante o carregamento em docas e portos secos.

### Motor Potente e Eficiente

Na parte mecânica, o Boxer traz um motor 2.2 turbodiesel que, embora mantenha sua potência de 140 cv, tem um torque que subiu um pouco, melhorando a resposta do motor. O consumo também dá um alívio no bolso: a Peugeot afirma que o modelo agora roda até 10,8 km/l na cidade e 10,4 km/l na estrada, uma redução no consumo que pode ser bem-vinda para quem roda muito.

### Versões e Preços

Para quem precisa de um espaço para carga, a Peugeot oferece a versão Cargo e a Furgão, ambas com capacidade volumétrica de 13 metros cúbicos. A Cargo é ideal para quem tem habilitação B, já a Furgão exige a CNH C. Para transporte de passageiros, as opções são a Minibus Comfort, que leva 17 passageiros, e a Minibus Luxo, com 15 passageiros e mais espaço entre os assentos.

O preço também é um fator a se considerar. A Cargo sai por cerca de R$ 260 mil, enquanto a versão Minibus Luxo chega a aproximadamente R$ 327 mil. Para quem está pensando em obter um Boxer, a Peugeot oferece facilidades no financiamento e pacotes de revisões que ajudam a evitar surpresas com manutenção.

Então, se você é um entusiasta por comerciais leves, é uma boa ideia ficar de olho nas novidades que a Peugeot traz com o Boxer 2026. É um modelo que combina praticidade e conforto, perfeito para quem precisa de um veículo robusto e eficiente para o dia a dia.