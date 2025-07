Animais no banco da frente podem gerar multa e pontos na CNH

Levar um pet no carro é algo que muitos de nós fazemos com prazer, mas é bom ficar atento a alguns detalhes importantes. Transportar animais no banco da frente pode ser perigoso, tanto para o motorista quanto para o bichinho. Além de trazer riscos à segurança, essa prática pode acabar saindo caro, já que a legislação prevê multas e pontos na carteira. Vamos entender melhor como funciona essa questão?

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é claro em relação a isso. Manter animais soltos no veículo é considerado uma infração média. Isso significa que o motorista pode ser multado e ainda levar pontos na CNH. Essa regra não é à toa: um animal solto no carro pode causar distrações, dificultar a direção e, em caso de freadas fortes ou colisões, o pet pode ficar em perigo.

O que diz a lei sobre transporte de animais no carro

Segundo o artigo 252 do CTB, dirigir com o animal no colo ou em áreas onde ele possa atrapalhar a direção resulta em uma multa de R$ 130,16 e quatro pontos na CNH. Já o artigo 235 trata das penalidades para quem dirige com cargas ou animais em condições inseguras.

Para evitar problemas, é essencial transportar o animal de forma que ele não interfira na direção. Algumas opções seguras incluem:

Caixa de transporte fixada com cinto de segurança

Cinto com peitoral específico para pets

Grades divisórias entre os bancos dianteiros e traseiros

Esses recursos ajudam a manter a segurança e reduzem o risco de acidentes.

Por que o banco dianteiro representa risco

Sabe quando você está dirigindo e seu pet começa a se agitar no banco da frente? Isso pode resultar em:

Distrações , como o animal tentando subir no colo

, como o animal tentando subir no colo Ele pode ser arremessado contra o para-brisa em uma batida

em uma batida Acionar involuntariamente os comandos do carro

Ativar o airbag, trazendo ferimentos para o animal

O impacto de um animal solto durante um acidente é equivalente a ter um peso muito grande sendo lançado para frente. Mesmo em viagens curtas, a segurança deve ser sempre a prioridade.

Banco traseiro: mais seguro e adequado

O banco traseiro é o lugar mais seguro para transportar seu pet, desde que você utilize dispositivos de contenção adequados. Caixa de transporte bem fixada, cinto peitoral com trava e redes de proteção são ótimas opções. Esses itens garantem que o animal fique seguro e, ao mesmo tempo, reduz o risco de distrações durante a condução.

Além de proteger o pet, você também está cuidando da segurança dos outros passageiros. Na hora do socorro, um transporte adequado facilita a situação e minimiza riscos.

Ignorar a regra pode custar caro

Desrespeitar as normas de transporte de animais pode resultar em:

Multas e pontos na CNH

Aumento do risco de acidentes

Estresse e desconforto para o animal

Dificuldade em acionar o seguro do carro em caso de sinistro

Cabe lembrar que a negligência pode ser interpretada de forma bastante negativa, especialmente se houver vítimas envolvidas.

E você, já transportou seu pet corretamente no carro?

Você costuma levar seu animal de estimação no banco da frente ou usa os equipamentos certos? Alguma vez já teve problemas com fiscalização ou passou por situações complicadas no trânsito? Compartilhe sua experiência! Isso pode ajudar outros motoristas a aprender com seus erros e a manter a segurança de todos na estrada.