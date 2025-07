Irani registra lucro de R$ 104,2 mi no 2º tri com receitas em alta

A Irani, empresa do setor de papéis e embalagens, registrou um lucro de R$ 104,2 milhões no segundo trimestre de 2025. Esse valor representa um crescimento de 160,2% em comparação com o mesmo período do ano anterior. As receitas da companhia alcançaram R$ 413,7 milhões entre abril e junho, uma alta de 11,6% em relação a 2024.

O resultado operacional, medido pelo Ebitda (resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização), foi de R$ 219 milhões, apresentando um aumento de 57,4% em relação ao ano passado, considerando exclusivamente as operações continuadas. Se ajustados, o Ebitda ficou em R$ 127,5 milhões, com uma variação positiva de 6,8%.

A companhia atribui o crescimento nas receitas a ajustes nos preços dos produtos nos setores de papel e papelão ondulado. Apesar desse aumento, a produção e as vendas de papel ondulado tiveram uma leve queda de 0,5%, totalizando 41,6 mil toneladas. Em contrapartida, a produção de papel cresceu 0,2%, chegando a 77,5 mil toneladas, mas as vendas desse produto caíram 2,3%, somando 30,9 mil toneladas.

Nos custos, a Irani enfrentou uma alta de 14,8% nos preços dos produtos vendidos, uma elevação muito inferior ao aumento de 65% no custo das aparas, que são a principal matéria-prima da empresa. Esse controle de custos foi destacado pela administração da Irani como um fator positivo.

No que diz respeito ao lucro líquido, o resultado foi influenciado por um crédito de IPI, totalizando R$ 18,4 milhões, além de uma alta na variação do valor justo dos ativos biológicos.

Entretanto, o resultado financeiro da empresa apresentou números desfavoráveis, com perdas de R$ 37,3 milhões, um aumento de 24% em comparação ao ano anterior, resultado de maior despesa financeira neste período.

A dívida líquida da Irani, ao final de junho, era de R$ 1,14 bilhão, e a empresa contava com uma posição de caixa de R$ 627,1 milhões. No segundo trimestre, a companhia também investiu R$ 117,6 milhões em diversas áreas.