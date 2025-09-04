Peugeot 208 e 2008 2026: preços e novidades dos híbridos

A Peugeot está trazendo uma novidade bem legal para os fãs de carro no Brasil: o 208 e o 2008 agora têm versões híbridas leves (MHEV). Essas belezuras, produzidas na Argentina, vão chegar às concessionárias brasileiras a partir de 11 de setembro como parte da linha 2026. No começo, essas versões híbridas vão estar disponíveis apenas nas configurações mais top de linha: o 208 GT Hybrid, com preço de R$ 127 mil, e o 2008 GT Hybrid, custando R$ 163 mil. Um detalhe: essa tecnologia híbrida leve entrou no preço com um acréscimo de R$ 2 mil, mas as demais versões continuam só no combustível convencional.

O sistema híbrido que a Peugeot usou nesses modelos é bem conhecido por aqui, pois é o mesmo que está presente nos Fiat Pulse e Fastback Hybrid desde o final do ano passado. Ele vem equipado com um motor 1.0 turbo flex T200 MHEV, que entrega 125/130 cv, aliado a uma máquina elétrica (BSG) de 4 cv. Essa máquina elétrica também é super útil: ela não só ajuda o motor a combustão quando a demanda é baixa, como também atua como motor de partida e gerador durante as desacelerações e frenagens. Em termos de peso, a Peugeot garante que o aumento é de apenas 10 quilos. Quem já enfrentou o trânsito intenso sabe que esses detalhes fazem a diferença na eficiência.

Falando em eficiência, o sistema híbrido promete reduzir o consumo de combustível em até 10% nas cidades e diminuir as emissões de CO₂ em cerca de 8%. Além disso, a Peugeot colocou um câmbio CVT com sete marchas simuladas, que já foi testado em diversos cenários de uso e se mostrou esperto e eficiente em situações urbanas e rodoviárias.

As novidades não param por aí. O painel do 208 ganha uma atualização com o I-Cockpit 3D Hybrid de 10″, que mostra dados em tempo real sobre a carga da bateria, o fluxo de energia, a autonomia e o consumo. É uma mão na roda para quem gosta de saber exatamente o que está acontecendo em tempo real enquanto dirige.

Outra melhoria é a conectividade. Agora, tanto o 208 GT quanto o 2008 GT oferecem conectividade com o aplicativo My Peugeot, que permite realizar comandos como travar e destravar as portas remotamente, acionar as luzes e até verificar a “saúde” do veículo. Para aqueles que adoram tecnologia, essa parte é emocionante! E quem não gosta de aproveitar um som de qualidade? A central multimídia i-Connect Advanced de 10,3” traz um botão físico para o volume, facilitando a vida na hora de ajustar a trilha sonora de uma viagem.

No quesito consumo, o 208 GT registra na cidade 9,1 km/l com etanol e 13 km/l com gasolina. E na estrada, os números são bem próximos: 9,6 km/l e 13,8 km/l, respectivamente. O 2008 GT não fica muito atrás, com 9 km/l na cidade e 9,6 km/l na estrada quando abastecido com etanol.

Em termos de desempenho, esses modelos também não decepcionam. O 208 GT acelera de 0 a 100 km/h em apenas 8,6 segundos, alcançando uma velocidade máxima de 205 km/h. O 2008 GT faz a mesma aceleração, mas tem um limite de 195 km/h, sempre considerando o etanol.

Para quem curte novidades, a Peugeot trouxe faróis LED, rodas de liga leve e um interior premium com toques bem legais, como acabamento sintético e bastante tecnologia a bordo. Essas características atraem, sem dúvida, quem busca um carro com um visual moderno e um interior agradável para viajar.

E quem não ama um teto panorâmico? O 208 GT híbrido e o 2008 GT agora também têm essa opção, além de novos itens de série que fazem toda a diferença no dia a dia, como a central multimídia mais avançada e recursos que proporcionam um maior conforto.

Essas novidades feitas pela Peugeot realmente mostram como a marca está ligada ao futuro da mobilidade, deixando as experiências ao volante ainda mais gostosas. Quem vai fazer um test-drive em breve?