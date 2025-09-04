Mundo Automotivo

Peugeot 208 e 2008 2026: preços e novidades dos híbridos

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 14 horas atrás
3 minutos lidos
Peugeot 208 e 2008 2026 são híbridos; veja os preços e o que muda
Peugeot 208 e 2008 2026 são híbridos; veja os preços e o que muda

A Peugeot está trazendo uma novidade bem legal para os fãs de carro no Brasil: o 208 e o 2008 agora têm versões híbridas leves (MHEV). Essas belezuras, produzidas na Argentina, vão chegar às concessionárias brasileiras a partir de 11 de setembro como parte da linha 2026. No começo, essas versões híbridas vão estar disponíveis apenas nas configurações mais top de linha: o 208 GT Hybrid, com preço de R$ 127 mil, e o 2008 GT Hybrid, custando R$ 163 mil. Um detalhe: essa tecnologia híbrida leve entrou no preço com um acréscimo de R$ 2 mil, mas as demais versões continuam só no combustível convencional.

O sistema híbrido que a Peugeot usou nesses modelos é bem conhecido por aqui, pois é o mesmo que está presente nos Fiat Pulse e Fastback Hybrid desde o final do ano passado. Ele vem equipado com um motor 1.0 turbo flex T200 MHEV, que entrega 125/130 cv, aliado a uma máquina elétrica (BSG) de 4 cv. Essa máquina elétrica também é super útil: ela não só ajuda o motor a combustão quando a demanda é baixa, como também atua como motor de partida e gerador durante as desacelerações e frenagens. Em termos de peso, a Peugeot garante que o aumento é de apenas 10 quilos. Quem já enfrentou o trânsito intenso sabe que esses detalhes fazem a diferença na eficiência.

Falando em eficiência, o sistema híbrido promete reduzir o consumo de combustível em até 10% nas cidades e diminuir as emissões de CO₂ em cerca de 8%. Além disso, a Peugeot colocou um câmbio CVT com sete marchas simuladas, que já foi testado em diversos cenários de uso e se mostrou esperto e eficiente em situações urbanas e rodoviárias.

As novidades não param por aí. O painel do 208 ganha uma atualização com o I-Cockpit 3D Hybrid de 10″, que mostra dados em tempo real sobre a carga da bateria, o fluxo de energia, a autonomia e o consumo. É uma mão na roda para quem gosta de saber exatamente o que está acontecendo em tempo real enquanto dirige.

Outra melhoria é a conectividade. Agora, tanto o 208 GT quanto o 2008 GT oferecem conectividade com o aplicativo My Peugeot, que permite realizar comandos como travar e destravar as portas remotamente, acionar as luzes e até verificar a “saúde” do veículo. Para aqueles que adoram tecnologia, essa parte é emocionante! E quem não gosta de aproveitar um som de qualidade? A central multimídia i-Connect Advanced de 10,3” traz um botão físico para o volume, facilitando a vida na hora de ajustar a trilha sonora de uma viagem.

No quesito consumo, o 208 GT registra na cidade 9,1 km/l com etanol e 13 km/l com gasolina. E na estrada, os números são bem próximos: 9,6 km/l e 13,8 km/l, respectivamente. O 2008 GT não fica muito atrás, com 9 km/l na cidade e 9,6 km/l na estrada quando abastecido com etanol.

Em termos de desempenho, esses modelos também não decepcionam. O 208 GT acelera de 0 a 100 km/h em apenas 8,6 segundos, alcançando uma velocidade máxima de 205 km/h. O 2008 GT faz a mesma aceleração, mas tem um limite de 195 km/h, sempre considerando o etanol.

Para quem curte novidades, a Peugeot trouxe faróis LED, rodas de liga leve e um interior premium com toques bem legais, como acabamento sintético e bastante tecnologia a bordo. Essas características atraem, sem dúvida, quem busca um carro com um visual moderno e um interior agradável para viajar.

E quem não ama um teto panorâmico? O 208 GT híbrido e o 2008 GT agora também têm essa opção, além de novos itens de série que fazem toda a diferença no dia a dia, como a central multimídia mais avançada e recursos que proporcionam um maior conforto.

Essas novidades feitas pela Peugeot realmente mostram como a marca está ligada ao futuro da mobilidade, deixando as experiências ao volante ainda mais gostosas. Quem vai fazer um test-drive em breve?

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 14 horas atrás
3 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Novo Xpeng P7 será destaque no Salão do Automóvel de Munique 2025

Xpeng P7 é atração no Salão do Automóvel de Munique 2025

29 minutos atrás
As motos mais vendidas até dia 4 de setembro de 2025

Motos mais vendidas até setembro de 2025 segundo a Fipe

45 minutos atrás
Ram 2500 e 3500 2025 ganham série de acessórios personalizados feitos no Brasil

Ram 2500 e 3500 2025 recebem acessórios personalizados no Brasil

11 horas atrás
Mirando F1 em 2026, Ford Performance agora se chama Ford Racing

Ford Performance muda nome para Ford Racing visando F1 2026

12 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo