Governo proíbe venda de refrigerantes no país, encerrando era Coca-Cola

Os refrigerantes são frequentemente apontados como um dos piores exemplos de alimentos ultraprocessados. Eles praticamente não oferecem nutrientes e estão ligados a vários riscos para a saúde. O problema é ainda mais sério quando pensamos em crianças e adolescentes, que são mais vulneráveis aos efeitos dessas bebidas devido ao desenvolvimento de seus cérebros.

Essas bebidas são repletas de açúcar e cafeína, o que nos leva a um ciclo de dependência. A sensação refrescante do gás que elas trazem só piora a situação. Para lidar com isso, o governo do México decidiu agir de forma firme e proibiu a venda e a propaganda de produtos ultraprocessados e bebidas açucaradas dentro das escolas.

Antes dessa decisão, o país já havia tentado implementar programas de educação nutricional, mas os resultados ficaram aquém do esperado. Assim, medidas mais rigorosas se mostraram necessárias para mudar esse cenário.

Mudanças na oferta de alimentos escolares: entenda a medida adotada pelo México

O novo programa do governo mexicano vai além da simples proibição de refrigerantes. Eles estão comprometidos em promover uma alimentação saudável nas escolas com várias medidas importantes:

Promoção de alternativas saudáveis: As escolas agora devem oferecer alimentos naturais, da estação e locais. Isso significa mais frutas, vegetais e água limpa, enquanto alimentos processados ficam de fora;

As escolas agora devem oferecer alimentos naturais, da estação e locais. Isso significa mais frutas, vegetais e água limpa, enquanto alimentos processados ficam de fora; Incentivo à hidratação: A água é a bebida recomendada, promovida como a principal opção;

A água é a bebida recomendada, promovida como a principal opção; Supervisão das áreas de preparação de alimentos: Foram estabelecidos padrões rigorosos de saúde e segurança nas cozinhas escolares;

Foram estabelecidos padrões rigorosos de saúde e segurança nas cozinhas escolares; Programas de educação nutricional: Esses programas visam reforçar a educação em saúde dentro das comunidades escolares, ajudando todos a fazer escolhas alimentares conscientes;

Esses programas visam reforçar a educação em saúde dentro das comunidades escolares, ajudando todos a fazer escolhas alimentares conscientes; Adesão dos fornecedores: Os fornecedores de alimentos também terão que seguir as novas regras, com multas para os que não se adequam.

Além dessas diretrizes, o governo investiu em campanhas de conscientização, divulgadas em TV, rádio e com materiais informativos para educar tanto os funcionários das escolas como as famílias sobre a importância de uma alimentação saudável.