Peugeot 208 2026 traz hibridação leve da Fiat

Peugeot 208 2026 adota híbrido leve dos Fiat Pulse e Fastback
O Peugeot 208 2026 chegou com tudo no Brasil, trazendo novidades que vão deixar os apaixonados por carros animados. Esse hatch é uma ótima pedida para quem busca estilo e economia, especialmente na versão mais equipada: o GT T200 Hybrid. Essa versão investe numa tecnologia de híbrido leve (MHEV) de 12V, que promete dar aquele help no consumo urbano. E, para os que buscam desempenho, o motor 1.0 turbo de 130 cv continua firme e forte.

A linha passou por uma reestruturação e agora tá mais afiada. O modelo Style 1.0 é a versão de entrada, enquanto o Active ganhou motor turbo e câmbio automático. Para quem ficou curioso, os preços variam entre R$ 91.990 e R$ 126.990, dependendo da versão e dos equipamentos.

Preços e versões do Peugeot 208 2026

Aqui vai o que você precisa saber sobre as versões e preços:

  • Style 1.0 MT: R$ 91.990
  • Active T200 AT: R$ 108.990
  • Allure T200 AT: R$ 117.990
  • GT T200 Hybrid AT: R$ 126.990

O grande destaque do 208 é mesmo o GT Hybrid. Ele combina o motor 1.0 turbo com um motor-gerador elétrico (BSG) e uma bateria de 12V. Essa configuração ajuda nas arrancadas e retomadas, reduzindo o consumo urbano em até 10%. E se você já passou por aquele estresse no trânsito, sabe como um motor que arranca suavemente pode ser um alívio.

Falando em números, o ganho de consumo é notável: na cidade, com etanol, você passa de 8,3 km/l para 9,1 km/l. E com gasolina, a evolução vai de 12 km/l para 13 km/l. Na estrada, o hatch mantém um desempenho muito bom, mostrando que esse híbrido leve é a escolha certa para quem roda mais na cidade, sem perder potência.

Em termos de conforto e tecnologia, as versões intermediárias não ficam atrás. Elas contam com uma central multimídia de 10,3 polegadas, câmera de ré e até teto panorâmico. Já a versão GT se destaca com faróis Full LED, painel digital 3D e rodas de 17 polegadas, além de um pacote de assistência ADAS que garante mais segurança nas suas viagens. E a linha vem cheia de novidades de cores, como Branco Banquise e Cinza Selenium.

Outra tecnologia interessante é que o sistema híbrido atua como motor de partida e gerador durante frenagens e desacelerações. Isso significa mais eficiência energética e um melhor aproveitamento do Start & Stop. O painel digital exibe o fluxo de energia e a autonomia, enquanto o câmbio CVT de sete marchas simuladas garante uma experiência suave ao volante.

Com tudo isso, o novo Peugeot 208 promete fazer a alegria de quem adora um carro que une eficiência e tecnologia. Esse hatch, definitivamente, é para quem gosta de dirigir com estilo.

