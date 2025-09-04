Mastercard esclarece gastos de R$15 mil e gera descontentamento

Notícias

Entraram em vigor no dia 1º de setembro de 2025 novas diretrizes da Mastercard sobre o acesso ao Lounge Mastercard Black e à Sala VIP Lounge no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Essa notícia foi anunciada em junho e pegou muitos clientes de surpresa.

Essa mudança traz uma nova regra: para ter acesso gratuito aos lounges, os usuários precisam atingir um gasto específico. Esses espaços estão lá para oferecer conforto, e os clientes têm a liberdade de relaxar ou até mesmo trabalhar por lá.

### Clientes foram pegos de surpresa

A Sala VIP Lounge oferece várias comodidades, como pontos para recarregar dispositivos. É um ambiente ótimo para quem precisa trabalhar ou simplesmente fazer uma pausa. Além disso, conta com um setor gourmet onde é possível fazer uma refeição rápida e saborear algumas delícias.

Antes, quem tinha um cartão Mastercard Black tinha acesso gratuito simplesmente por ser portador. Agora, a Mastercard inclui variações que dependem da instituição financeira que emitiu o cartão. O custo mínimo para utilização foi estabelecido em R$ 15 mil, que deve ser atingido em um período específico. Banrisul, Bradesco, Sisprime e C6 Bank foram as únicas instituições que comentaram sobre esse valor mínimo.

Para que o cartão Mastercard Black conceda acesso aos lounges, o cliente precisa ter acumulado esse valor nas três faturas anteriores à visita, o que dá uma média de R$ 5 mil por fatura. Se o cliente não atingir esse valor, precisará pagar para entrar. Vale lembrar que essa nova regra não se aplica ao The Club, também localizado em Guarulhos. O acesso a esse espaço exige o cartão de embarque de alguns cartões específicos, como o Itaú The One e determinados cartões Mastercard.

Em 2026, a nova regra referente ao C6 Bank entrará em vigência. Assim como a Mastercard, eles também adotarão a mesma exigência de gasto. Para quem tiver dúvidas, é sempre bom entrar em contato com os canais oficiais das instituições, que estão preparados para ajudar e esclarecer o que for necessário.

