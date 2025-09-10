Peugeot 2008 2026 oferece desconto de até R$ 24,7 mil na versão Allure

Para quem curte SUVs e está de olho nas novidades do mercado, a Peugeot trouxe as atualizações da linha 2026 do 2008 aqui no Brasil. O modelo, que já é conhecido por seu design moderno, agora vem com algumas novidades bem interessantes, tanto no visual quanto na motorização e em equipamentos. A versão mais top, a GT, é a grande estrela e apresenta o conjunto híbrido leve (MHEV), tecnologia que já deu as caras em modelos como o Fiat Pulse e Fastback. Para quem ama um motor ágil, o 1.0 T200 flex entrega 130 cv, perfeito para quem quer eficiência sem abrir mão do desempenho.

Mas, nem tudo são flores. A nova linha do Peugeot 2008 não conseguiu atrair tanta atenção quanto a marca esperava. As vendas do modelo, que estão bem atrás dos concorrentes, forçaram a Peugeot a colocar o SUV em promoção logo de cara. Se você acessar o site da marca, consegue ver a versão Allure com um preço mais atraente.

Falando em números, de janeiro a agosto de 2025, o Peugeot 2008 registrou apenas 8.227 emplacamentos. Enquanto isso, o Volkswagen T-Cross reinou absoluto, vendendo 61.256 unidades, seguido pelo Hyundai Creta, com 45.687 vendas, e o Toyota Corolla Cross, com 44.694. Esses números mostram que o 2008 ainda tem um longo caminho pela frente para ter uma performance competitiva.

O preço sugerido da versão Allure 2026 é de R$ 164.990, mas, durante a campanha que vai até 2 de outubro, ele cai para R$ 140.241. Um desconto de R$ 24,7 mil não é nada mal, não é mesmo?

Entre as novidades, o 2008 Allure traz faróis em LED, bancos com revestimento premium e um painel digital de 10 polegadas, que deixa a direção mais moderna. Tem também partida por botão, alerta de ponto cego, e uma central multimídia de 10,3 polegadas que se conecta sem fio com Android Auto e Apple CarPlay. Para quem dirige por muitas horas, esse tipo de tecnologia faz toda a diferença.

Além disso, ele conta com detalhes como faróis halógenos, bancos em tecido, volante multifuncional, um rack de teto e rodas de 17 polegadas. Uma novidade bem prática é o carregador de celular por indução, que é bem útil para quem não gosta de ficar bagunçando com cabos.

Sob o capô, a versão Allure traz o motor 1.0 turbo de três cilindros, que entrega 130 cv e 20,4 kgfm de torque, sempre com um câmbio automático CVT que simula sete marchas. Isso é ótimo para quem enfrenta o trânsito da cidade ou gosta de pegar a estrada.

Quanto às cores, a Peugeot decidiu retirar o tom Azul Quasar, que estava presente desde o lançamento. Agora, o 2008 vem nas opções Preto Perla Nera, Cinza Artense e Branco Nacré, além de um lindo Cinza Selenium, que antes era exclusivo da versão GT. Isso dá uma boa variedade para quem está pensando em levar para casa esse SUV estiloso.