Chery inicia pré-venda do Tiggo 5x e Tiggo 7 na Argentina

A Chery está dando um passo importante na Argentina, lançando a pré-venda de dois SUVs híbridos: o Tiggo 4 e o Tiggo 7 Pro. Agora sob a batuta do Grupo Corven, a marca quer ressurgir com toda a força depois de mais de 15 anos de representação anterior. Embora os preços ainda sejam um mistério, já sabemos muitos detalhes sobre esses modelos que prometem agitar o mercado.

O Tiggo 4 é, na verdade, o mesmo que conhecemos como Tiggo 5x, que estava em fase de testes aqui no Brasil e ainda não chegou às nossas terras. Por lá, já foi batizado de Tiggo 4, mantendo a nomenclatura utilizada por nossos vizinhos, o que faz sentido para o mercado argentino.

Quando falamos do Tiggo 4 Hybrid, ele traz uma atualização do SUV compacto que já está disponível desde 2020. O visual ainda conta com a grade imponente, faróis estilizados e lanternas LED, tudo isso com rodas de 17 polegadas. No interior, os motoristas vão encontrar duas telas de 10,25 pol e um volante de couro que, convenhamos, deixa a experiência ao volante muito mais agradável. E se você gosta de espaço para viagem, o porta-malas agora tem bons 340 litros, incluindo teto solar panorâmico e carregador sem fio.

Em termos de desempenho, o Tiggo 4 combina um motor 1.5 a gasolina de 100 cv com um elétrico de 94 cv, somando impressionantes 195 cv. A transmissão automática DHT de três velocidades promete uma condução suave e eficiente. Com recursos como frenagem autônoma e controle de cruzeiro adaptativo, quem já enfrenta aquele trânsito caótico sabe que toda tecnologia a favor da segurança e conforto é sempre bem-vinda. E o melhor: a eficiência energética é classificada como A+, chegando a médias de até 33,3 km/l na cidade!

Agora, se você se interessou pelo Tiggo 7 Pro, saiba que ele é um SUV do segmento C e se destaca pelo design moderno e bem arrojado, com lanternas interligadas e rodas de 18 polegadas. O interior não fica atrás: ele traz um painel digital de 12,3 pol e um sistema multimídia igualmente generoso. O conforto é elevado com bancos ventilados e acabamentos em couro que exalam sofisticação.

Sob o capô, o Tiggo 7 Pro conta com um motor 1.5 turbo de 147 cv, junto de um sistema elétrico de 48 V e uma transmissão CVT. Com tração dianteira e uma lista cheia de itens de segurança, como câmera 360° e seis airbags, esse modelo parece ter tudo que um amante de carros pode querer.

A pré-venda desses SUVs lembra um pouco a estratégia da BYD, sem taxa de reserva, permitindo que os interessados deixem seus contatos para ficar por dentro das novidades. A Chery oferece uma garantia bem generosa: são 7 anos ou 150.000 km para os veículos, com 8 anos para o trem de força e bateria do Tiggo 4, uma garantia e tanto para quem está pensando em investir em um carro novo.

O Grupo Corven já solicitou 4.000 unidades do Tiggo 7 e 1.300 do Tiggo 4, aproveitando uma nova política de incentivo do governo para veículos elétricos. O objetivo é trazer ao mercado produtos modernos e acessíveis, todos alinhados com a tendência global de eletrificação.

Para aqueles que estão ansiosos para garantir seu modelo, a Chery lançou um formulário no site oficial da pré-venda. Com toda essa movimentação, a marca está verdadeiramente investindo em tecnologia avançada, design atual e uma experiência de direção aprimorada, e claro, mirando também em futuros lançamentos no Brasil.