Peugeot 2008 2026 oferece desconto de até R$ 24 mil

Lançado em agosto de 2024, o novo SUV 2008 da Peugeot chegou com um design que lembra bastante o hatch 208 e traz motor turbo. A produção acontece na Argentina e, até aqui, os preços estão bem convidativos. A expectativa era que esse modelo chamasse a atenção da galera, mas, até agora, as vendas não decolaram como muitos esperavam.

Entre janeiro e agosto de 2025, o 2008 vendeu apenas 8.227 unidades. Enquanto isso, o Volkswagen T-Cross lidera com impressionantes 61.256 unidades vendidas, seguido pelo Hyundai Creta com 45.687. Isso mostra que a briga no segmento dos SUVs compactos tá acirrada.

### A Nova Linha 2026

Para tentar inverter esse jogo, a Peugeot lançou a linha 2026, que acabou de chegar às concessionárias. A grande novidade é a versão híbrida leve na configuração top de linha, a GT. Para quem busca algo mais em conta, a marca está apostando em descontos agressivos. Por exemplo, a versão Allure, que normalmente custaria R$ 164.990, tá saindo por R$ 140.241 – uma boa oferta que vale a pena conferir até 2 de outubro.

Essa versão Allure 2026 traz um pacote de equipamentos que deixa qualquer entusiasta animado. São quatro airbags, faróis em LED, rodas de liga leve de 17″ com pneus 215/60, uma central multimídia i-Connect de 10,3″, freio de estacionamento eletrônico, bancos em couro, carregador wireless, chave presencial, câmera 360 graus e sensor de ponto cego! É um verdadeiro festival de tecnologia e conforto.

### O Que Tem Sob o Capô?

No aspecto mecânico, o 2008 mantém o motor 1.0 T200, que entrega até 130 cv e 20,4 kgfm de torque, combinado a uma transmissão CVT que simula sete marchas. Pra quem se interessa por opções híbridas, a versão GT também pode vir com o 1.0 T200 Hybrid. Essa motorização é semelhante à que encontramos no Fiat Pulse, mas vale lembrar que só está disponível na versão mais equipada.

Em termos de performance, o SUV acelera de 0 a 100 km/h em cerca de 10,1 segundos e atinge uma velocidade máxima de 194 km/h. Nas medições de consumo, segundo o Inmetro, com etanol, o carro faz 8,6 km/l na cidade e 9,8 km/l na estrada. Com gasolina, esses números melhoram: 12,3 km/l na cidade e 13,7 km/l na estrada.

Dirigir um carro que tem esse equilíbrio de potência e eficiência é sempre um prazer, principalmente em viagens longas, onde o consumo pode ser um fator decisivo na hora de pegar a estrada.