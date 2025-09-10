Câmera cai no oceano e captura predador que devora tubarões

O fundo do oceano é um dos lugares mais enigmáticos do nosso planeta. Embora seja um desafio explorá-lo, muitas pessoas estão determinadas a desvendar seus segredos. Entre elas, temos o Barney Dillarstone, um mergulhador e criador de conteúdo que se aventura por recifes isolados e investiga as maravilhas subterrâneas. Ele documenta suas experiências em seu canal no YouTube, onde compartilha suas descobertas de forma envolvente.

Recentemente, Dillarstone levou sua expedição para a praia de Amed, em Bali, na Indonésia. Nesse local, ele explorou as paredes oceânicas que separam os recifes do mar aberto. É lá que se misturam predadores de águas rasas com aqueles que habitam as profundezas.

Durante suas imersões, ele lançou câmeras nas profundezas e acabou se deparando com um tubarão-wobbegong indonésio, uma criatura incrível que é mestre da camuflagem. Com uma aparência que mistura perfeitamente com o fundo do mar, esse tubarão fica imóvel à espera de suas presas. O cardápio do wobbegong é variado e, surpreendentemente, ele não hesita em atacar outros tubarões com suas mandíbulas poderosas.

Segredos do oceano: outras criaturas registradas nas profundezas de Amed

O tubarão-wobbegong é apenas uma das fascinantes descobertas que Dillarstone fez nas águas de Amed. Ele fez pelo menos cinco lançamentos em diferentes horários e em profundidades de 140 a 150 metros, e o que ele registrou foi uma lista incrível de criaturas marinhas.

Confira alguns dos destaques:

Mero de Netuno: Com suas cores vibrantes e barbatanas ornamentadas, esse peixe de águas profundas é extremamente raro.

Caranguejo-decorador: Esses crustáceos são verdadeiros artistas! Eles se camuflam usando elementos do ambiente, como plantas e outros animais, para se disfarçar.

Moreia-dragão: Com um corpo alongado que lembra uma enguia, essa criatura tem pele sem escamas, dentes afiados e uma mandíbula capaz de prender suas presas com força.

Tubarão-martelo: Conhecido por sua cabeça em forma de martelo, esse predador é famoso por sua capacidade de detectar presas através de campos elétricos.

O fundo do oceano está repleto de surpresas, e cada mergulho de Dillarstone revela um pouco mais dos mistérios que habitam essas profundezas.