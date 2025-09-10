Notícias

Câmera cai no oceano e captura predador que devora tubarões

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 27 minutos atrás
1 minuto de leitura
Ele deixou a câmera cair no fundo do oceano e registrou um predador aterrorizante que devora tubarões inteiros
Ele deixou a câmera cair no fundo do oceano e registrou um predador aterrorizante que devora tubarões inteiros

O fundo do oceano é um dos lugares mais enigmáticos do nosso planeta. Embora seja um desafio explorá-lo, muitas pessoas estão determinadas a desvendar seus segredos. Entre elas, temos o Barney Dillarstone, um mergulhador e criador de conteúdo que se aventura por recifes isolados e investiga as maravilhas subterrâneas. Ele documenta suas experiências em seu canal no YouTube, onde compartilha suas descobertas de forma envolvente.

Recentemente, Dillarstone levou sua expedição para a praia de Amed, em Bali, na Indonésia. Nesse local, ele explorou as paredes oceânicas que separam os recifes do mar aberto. É lá que se misturam predadores de águas rasas com aqueles que habitam as profundezas.

Durante suas imersões, ele lançou câmeras nas profundezas e acabou se deparando com um tubarão-wobbegong indonésio, uma criatura incrível que é mestre da camuflagem. Com uma aparência que mistura perfeitamente com o fundo do mar, esse tubarão fica imóvel à espera de suas presas. O cardápio do wobbegong é variado e, surpreendentemente, ele não hesita em atacar outros tubarões com suas mandíbulas poderosas.

Segredos do oceano: outras criaturas registradas nas profundezas de Amed

O tubarão-wobbegong é apenas uma das fascinantes descobertas que Dillarstone fez nas águas de Amed. Ele fez pelo menos cinco lançamentos em diferentes horários e em profundidades de 140 a 150 metros, e o que ele registrou foi uma lista incrível de criaturas marinhas.

Confira alguns dos destaques:

  • Mero de Netuno: Com suas cores vibrantes e barbatanas ornamentadas, esse peixe de águas profundas é extremamente raro.
  • Caranguejo-decorador: Esses crustáceos são verdadeiros artistas! Eles se camuflam usando elementos do ambiente, como plantas e outros animais, para se disfarçar.
  • Moreia-dragão: Com um corpo alongado que lembra uma enguia, essa criatura tem pele sem escamas, dentes afiados e uma mandíbula capaz de prender suas presas com força.
  • Tubarão-martelo: Conhecido por sua cabeça em forma de martelo, esse predador é famoso por sua capacidade de detectar presas através de campos elétricos.

O fundo do oceano está repleto de surpresas, e cada mergulho de Dillarstone revela um pouco mais dos mistérios que habitam essas profundezas.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 27 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Descubra como o chuveiro italiano e paredes de sombra estão substituindo o box de vidro e transformando banheiros em espaços modernos.

Novo chuveiro substitui box de vidro e transforma banheiros

11 minutos atrás
Sob as areias do Saara, um mar subterrâneo guarda bilhões de litros de água fóssil intocada há 40 mil anos, capaz de transformar desertos em terras férteis

Mar subterrâneo no Saara guarda água fóssil há 40 mil anos

55 minutos atrás
Usuários do Google Maps afirmam ter encontrado uma ‘base alienígena’ na Antártida

Usuários do Google Maps relatam ‘base alienígena’ na Antártida

57 minutos atrás
Castelo abandonado de José Rico

O que aconteceu com o castelo de 100 cômodos em Limeira?

1 hora atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo