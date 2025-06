Patente mostra design do novo SUV da Toyota

O novo SUV compacto da linha Land Cruiser, da Toyota, está chegando com tudo na primavera de 2026, e a expectativa da galera que ama off-road tá lá em cima! Recentemente, uma patente foi divulgada e a imagem já deu uma amostra de como ele vai ser. Vamos dar uma olhada nos detalhes.

A imagem mostra um SUV de cinco portas bastante robusto. Ele tem para-lamas largos e colunas traseiras grossas, com a traseira quase reta. O estepe vai na porta do porta-malas, o que é uma beleza para quem gosta de aventuras. As proteções plásticas nas laterais e nos para-choques são um convite para pegar a estrada de terra ou aquela trilha mais radical.

Dá pra perceber que o formato e os faróis de LED seguem o teaser que a Toyota soltou em agosto de 2023. Desde então, a marca se manteve em silêncio, o que só aumentou as especulações, incluindo a possível volta do nome FJ Cruiser, que a galera tá ansiosa para ver de novo.

A inspiração parece vir do conceito elétrico Compact Cruiser EV de 2021, mas esse novo modelo aparenta ser maior e está prestes a se tornar uma realidade. Fala-se que ele terá aproximadamente 4,5 metros de comprimento, o que é um tamanho bem legal para o segmento compacto. Enquanto isso, a concorrência não dorme no ponto; modelos como o Ford Everest já estão fazendo sua presença na Argentina, prontos para brigar com o Toyota SW4 e o Mitsubishi Pajero Sport.

Uma diferença bem bacana é que, ao contrário dos Land Cruiser maiores (séries 250 e 300), que usam a plataforma TNGA-F, esse novo SUV vai adotar a plataforma IMV-0 — a mesma que vai dar vida às próximas gerações do Hilux e Fortuner. Isso é ótimo, porque promete trazer melhorias em relação ao Hilux atual.

Outra novidade é o chassi de longarinas, que é um verdadeiro atrativo para os aventureiros, já que garante mais resistência e um desempenho melhor em terrenos complicados. Um detalhe que muitos motoristas de trilha valorizam.

Quando falamos de motorização, espera-se que o SUV venha com duas opções: um motor a gasolina de 2.7 litros com quatro cilindros e um turbodiesel de 2.8, que já é conhecido na linha Hilux e Fortuner. Esse motor a diesel pode até ter um sistema híbrido leve, um toque a mais na eficiência.

O câmbio automático de seis marchas deve estar na versão a gasolina, e o diesel pode vir com uma transmissão automática de oito marchas. Grande parte dos aventureiros vai querer a tração 4×4 de série, algo que é marca registrada da família Land Cruiser.

A gente ainda não tem confirmação oficial de que esse design será o final, mas as linhas mostradas na patente já ajudam a gente a imaginar algo interessante. A Toyota parece que tá mantendo a essência do modelo, focando em um design funcional e numa robustez que faz todo sentido para quem curte explorar.

Com tudo isso, o novo Land Cruiser compacto pode aparecer como uma alternativa mais acessível e aventureira dentro da linha. Além disso, a Toyota também está de olho em outros segmentos, avaliando uma picape compacta para competir com modelos como a Ford Maverick e a Hyundai Santa Cruz. Como diria o bom e velho ditado: o jogo nunca para no mundo automotivo!