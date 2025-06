BYD encerra seis meses sem modelos em primeiro lugar

Em alta pelo quarto mês consecutivo, o mercado chinês de automóveis emplacou, em maio, nada menos que 2,686 milhões de veículos, segundo a CAAM, a associação dos fabricantes. Isso representa um crescimento de 11,1% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando foram vendidos 2,417 milhões. O que impressiona mesmo é que, desse total, cerca de 834 mil unidades eram de modelos 100% elétricos; praticamente um terço do volume. Modernidade pura, né?

No acumulado de 2025, as vendas chegaram a impressionantes 12,748 milhões de veículos, também com um crescimento quase 11% em comparação ao ano anterior. A BYD, aquela famosa marca chinesa, continua sendo a campeã, mantendo-se no topo das vendas por quatro meses seguidos, com 265.733 unidades. A Geely também se destacou, quase dobrando suas vendas em relação a 2024, chegando a 161.086 unidades. A Volkswagen, como sempre, não ficou atrás e conquistou o terceiro lugar com 155.652 carros.

Agora, se a gente olhar para as marcas que não tiveram um desempenho tão bacana, a Honda (55.017), a Nissan (51.003) e a BMW (48.062) foram as únicas do top 10 a vender menos que no mesmo período do ano anterior. Por outro lado, a Leapmotor, parte do grupo Stellantis, fez história com um recorde de vendas, alcançando a 12ª posição, enquanto a Tesla levou um tombo, vendendo só 38.588 unidades, uma queda de quase 30%. Falando em crescimento, a Xpeng praticamente triplicou as vendas, com 29.920 carros.

Modelos que foram sucesso em maio

Quando olhamos para os modelos, o Geely Xingyuan se destacou, liderando as vendas com 38.715 unidades vendidas, seguido pelo BYD Seagull e pelo BYD Qin Plus. O modelo Wuling Hongguang Mini EV também tem seu espaço, vendendo 29.017 unidades, enquanto o Nissan Sylphy subiu uma posição e vendeu 28.618. O Tesla Model Y, que muitos esperavam, retornou ao top 10, conquistando 24.770 fãs. Ah, e quem já andou de Toyota Camry, pode se orgulhar: ele teve um aumento impressionante de quase 120% nas vendas, chegando ao 14º lugar.

A lista dos 10 mais vendidos em maio inclui uma bela variedade de modelos, desde os elétricos até os mais tradicionais. O Toyota Camry, por exemplo, é muito mais solicitado do que antes, e isso deve deixar os fãs da marca bem animados. E, claro, quem estiver pensando em pegar um desses modelos, vai perceber que a tecnologia e conforto são grandes atrativos.

Destaques por marcas e modelos

Se você está curioso sobre quem ficou em destaque nas vendas, aqui vai um resumo:

BYD – 265.733 Geely – 161.086 Volkswagen – 155.652 Toyota – 132.534 Changan – 70.926

E para quem adora saber os detalhes, a tabela das vendas demonstra como o mercado está dinâmico e como a situação pode mudar rapidamente. As marcas que não deram conta do recado têm que ficar de olho para não serem superadas pelos concorrentes.

Espero que esses números e modelos tenham despertado a sua curiosidade e interesse nessa paixão que todos temos por carros.