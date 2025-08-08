Parceria entre GM e Hyundai trará benefícios ao Brasil

A General Motors e a Hyundai estão se unindo para desenvolver cinco novos modelos voltados principalmente para os mercados da América Central e do Sul. E, claro, isso significa que vão ter como foco hatches, SUVs e picapes compactas — quiça, algumas delas já estejam rodando nas nossas ruas!

Os protagonistas dessa história são os queridinhos: Chevrolet Onix e HB20, além do Tracker e Creta. A Hyundai também está de olho nos segmentos das picapes Montana e S10. Curiosamente, essa parceria não menciona nada sobre os sedãs Onix Plus e HB20S. E os fãs de SUVs menores? Sabemos que a Chevrolet está prestes a lançar um baseado no Onix, e a Hyundai já deixou escapar que quer entrar na disputa com modelos como Pulse, Tera e Kardian. A meta é produzir impressionantes 800 mil veículos por ano quando tudo estiver funcionando a todo vapor.

Atualmente, os modelos da Chevrolet já utilizam a plataforma GEM, que foi desenvolvida em parceria com a SAIC na China. Lá, a GM está repensando a sua estratégia, pois as vendas não vão tão bem, e a ideia é focar em modelos mais refinados. Mas aqui no Brasil, só o Tracker ainda está firme e forte, embora seu futuro já pareça incerto. Sem a ajuda da China, fazer novos modelos tem se tornado mais caro, especialmente aqueles que não são vendidos nos EUA. E vamos combinar, a pressão por eletrificação vem crescendo no Brasil, junto com a demanda por tecnologia embarcada, segurança e sustentabilidade.

Aqui é onde a Hyundai entra com toda a sua expertise. O desenvolvimento dessa nova linha de compactos ficará sob responsabilidade da marca sul-coreana, mas não fique pensando que o novo Onix vai sair com cara de HB20, só trocando o logo. Cada montadora vai manter seu próprio estilo. A parceria promete que a cabine e o design externo respeitarão a identidade de cada marca. A dúvida que fica é sobre a mecânica, principalmente em relação aos modelos híbridos — isso será compartilhado ou cada uma terá seu próprio jeitinho?

Essa troca de ideias e tecnologias deve rolar entre 2028 e 2030. Enquanto isso, a Hyundai já está testando a nova geração do HB20 aqui no Brasil e pode nos surpreender com um novo Onix lá pra 2026. A Tracker e a Montana também seguirão essa nova plataforma, somando seis modelos de três famílias.

Agora, falando da picape média, a General Motors está preparando uma sucessora para a S10. Ela deve trazer a Hyundai para um mercado que não para de crescer! E é bom lembrar que a eletrificação vai fazer parte do pacote, especialmente agora que até a Volkswagen se movimenta com uma nova Amarok híbrida prevista para 2027.

Relaxa, não tem medo de desindustrialização porque as operações em Piracicaba, São Caetano do Sul, Gravataí e a planta de motores em Joinville parecem seguras. Afinal, o mercado de picapes e SUVs continua aquecido e promissor no Brasil.