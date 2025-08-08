Notícias

SP exige pagamento de impostos devidos por distribuidoras

Foto de Diego Marques Diego Marques 28 minutos atrás
A imagem mostra um carro vermelho sendo abastecido com combustível. Uma pessoa, vestindo um uniforme vermelho, segura uma mangueira de abastecimento laranja, que está inserida no tanque do carro. O fundo é desfocado, mas é possível ver outros veículos e uma área de abastecimento.
O mercado de combustíveis é um dos principais sonegadores de impostos no país- Allison Sales/Folhapress

Nesta semana, o governo do estado de São Paulo aplicou 169 multas para cobrar Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido por duas distribuidoras de combustíveis. Essa ação faz parte de uma campanha que começou no ano passado, visando combater a sonegação fiscal no setor.

As distribuidoras em questão são a Fera e a Flagler, que pertencem ao grupo Refit. Esse grupo é conhecido por administrar a antiga refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, e foi alvo da Secretaria da Fazenda de São Paulo devido a uma dívida tributária significativa.

A técnica utilizada para essa cobrança é chamada de “responsabilidade solidária”. Isso significa que, mesmo que a empresa que vendeu o combustível não tenha recolhido o imposto, seus clientes também podem ser considerados devedores. Assim, os compradores estão inclusos nos autos de infração e poderão enfrentar ações judiciais caso não regularizem sua situação.

Além disso, as distribuidoras, que atraem clientes oferecendo preços mais baixos de gasolina e diesel, foram notificados inicialmente sobre a responsabilidade de exigir comprovantes de pagamento do ICMS. Essas notificações advertiam sobre a obrigação de regularizar a situação antes das multas serem aplicadas.

Os cálculos da Secretaria da Fazenda indicam que as multas somam mais de R$ 210 milhões em impostos devidos. O governo paulista destacou que essa medida não só visa aumentar a arrecadação, mas também promover uma concorrência justa e garantir recursos para serviços públicos.

A ação é vista positivamente por especialistas no setor. O Instituto Combustível Legal (ICL) considerou a iniciativa um passo importante para garantir a justiça tributária e inibir práticas fiscais ilegais que prejudicam tanto o estado quanto os consumidores. A cobrança rigorosa foi elogiada como uma forma de garantir um mercado mais justo.

As operações de fiscalização começaram em outubro do ano anterior, quando postos revendedores começaram a receber orientações para regularizar pagamentos de ICMS de distribuidoras que estavam em falta. As empresas que se enquadraram nessa situação agora precisam incluir o valor do imposto na nota fiscal de todas as compras futuras e devem guardar comprovantes de pagamento por pelo menos cinco anos.

De acordo com as estimativas iniciais do ICL, a recuperação total nas ações fiscais pode ultrapassar R$ 2,6 bilhões. A Refit, no entanto, não quis comentar sobre o assunto.

