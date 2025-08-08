Notícias

Identificadas mais três vítimas do 11 de setembro em Nova York

New York Fire Department first responders walk amid the rubble of the World Trade Center as it smolders following the terrorist attack on Sept. 11, 2001.Porter Gifford / Corbis via Getty Images file

Três novas vítimas dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 foram identificadas, conforme anunciaram autoridades de Nova York nesta quinta-feira. Esses ataques, que ocorreram há quase 24 anos, resultaram na morte de quase 2.700 pessoas.

As vítimas recém-identificadas são Ryan Fitzgerald, morador de Floral Park, Nova York; Barbara Keating, de Palm Springs, Califórnia; e uma mulher cujo nome não foi divulgado a pedido da família. O chefe do escritório do legista da cidade informou que a identificação foi possível graças ao contato com as famílias e à análise avançada de DNA.

Dr. Jason Graham, chefe do escritório do legista, afirmou que, mesmo após quase 25 anos da tragédia, o compromisso de identificar os desaparecidos e entregar os restos mortais aos seus entes queridos permanece forte. Segundo ele, “essa nova identificação demonstra o avanço da ciência e a continuidade dos esforços de comunicação com as famílias, mesmo com o passar do tempo.”

Com essas adições, chegam a 1.653 o número de vítimas identificadas dos ataques, sendo que estas são as primeiras a serem reconhecidas desde o ano passado. Os restos mortais de Keating e da mulher foram recuperados em 2001, enquanto os de Fitzgerald foram encontrados em 2002.

Embora tenham sido oficialmente identificados agora, os nomes de Keating e Fitzgerald já estão gravados entre os quase 3.000 nomes no Memorial do 11 de setembro em Nova York. Atualmente, cerca de 1.100 vítimas ainda não foram identificadas.

Os ataques de 11 de setembro de 2001 resultaram na morte de 2.977 pessoas no total, sendo 2.753 delas em Nova York. Os terroristas utilizaram aviões de passageiros sequestrados, que destruíram as torres gêmeas do World Trade Center. Além disso, um dos aviões foi lançado contra o Pentágono, enquanto outro, o vôo 93 da United Airlines, caiu na Pensilvânia, após passageiros tentarem retomar o controle da aeronave.

