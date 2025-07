painel analógico da série 100 anos: veja como fica

Lançado no dia 8 de agosto, o novo Onix da Chevrolet passou por uma reestilização que trouxe algumas mudanças legais, mas a grande apresentação ficou mais para o SUV Tracker, que recebeu toda a atenção da marca. O Onix, tanto na versão hatch quanto no sedã Onix Plus, chegou às concessionárias, e agora podemos conferir as novidades, incluindo a série especial de 100 anos que celebra a presença da General Motors no Brasil.

Já conferiu as fotos que rolaram nas redes? A loja West Motors, lá de Piracicaba, compartilhou algumas belezuras do Onix 100 anos. Essa versão é bem pensada para quem busca custo-benefício. A partir do modelo 1.0 MT, ela mantém o motor aspirado e dá aquele upgrade no visual. Por apenas R$ 104.490 (só R$ 1.500 a mais que o modelo básico), você leva pra casa rodas de liga leve de 16 polegadas com acabamento escurecido, faróis halógenos com máscara negra e uma pintura azul exclusiva. Interior? Tem bancos com revestimento híbrido e um acabamento bem caprichado.

Essa versão comemorativa do Onix traz de série seis airbags, ar-condicionado manual, direção elétrica e volante multifuncional. Legal, né? Mas, vale apontar que não ganhou o painel digital moderno que está nas últimas novidades da Chevrolet, mantendo o conjunto de mostradores analógicos e uma central multimídia novinha.

Falando sobre o visual, o novo Onix está um pouquinho mais alto, o que é perfeito para quem já enfrentou aquele monte de valetas que rasgam qualquer carro. Agora, o novo para-choque dianteiro também tem 25% a mais de ângulo de ataque, o que ajuda muito na hora de evitar raspagens em lugares apertados.

Externamente, percebemos que os faróis ganharam um design mais afilado, bem parecido com o do Cruze. Apesar das mudanças, a lateral mantém o mesmo estilo, com repetidores de seta nos para-lamas em novo formato. A traseira, por outro lado, só recebeu pequenas alterações.

Quanto à motorização, tanto a versão 100 anos quanto a de entrada têm o motor 1.0 aspirado, que entrega 82 cv de potência e 10,6 kgfm de torque, com um câmbio manual de seis marchas. A essência do Onix continua viva, mantendo aquele jeitão prático e econômico que faz sucesso nas ruas e estradas do Brasil.