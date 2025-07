Cruzando o oceano de veleiro em busca do amor perdido

Embora o pior da pandemia de Covid-19 já tenha passado, muitos ainda guardam lembranças marcantes daquela época. Um exemplo disso é o argentino Juan Manuel Ballestero, que estava de férias em Portugal quando tudo começou a mudar.

Com o lockdown instaurado, todos os voos foram cancelados, e Juan se viu preso no país, sem conseguir voltar para casa. Determinado a reencontrar sua família e celebrar o aniversário de 90 anos do pai, ele decidiu fazer algo inusitado: embarcar em uma jornada de aproximadamente 85 dias a bordo de um veleiro, navegando pelo Oceano Atlântico em busca de sua terra natal.

Perigos na jornada

Além do apoio hesitante de amigos, Juan teve que enfrentar autoridades portuguesas que o alertaram sobre os riscos da viagem. Se algo desse errado, ele não poderia voltar. Mesmo assim, em meados de março, ele partiu em seu pequeno veleiro, abastecido de atum enlatado, arroz e algumas frutas.

Ao longo da viagem, enfrentou vários desafios. Durante uma parada em Cabo Verde, por exemplo, não conseguiu a permissão para ancorar. E em alto-mar, viu-se “perseguido” por outra embarcação, o que poderia ter se tornado um episódio tenso. Uma maré forte também o obrigou a parar por 10 dias em Vitória, no Espírito Santo. Mas, com muita resiliência, Juan conseguiu seguir em frente e, finalmente, chegar ao seu destino.

Chegada na Argentina e preocupação da família

Após quase três meses no mar, Juan finalmente desembarcou na Argentina. Em uma entrevista, comentou sobre a satisfação de completar essa aventura. “Entrar no meu porto, onde meu pai tinha seu veleiro e onde aprendi a velejar, me trouxe uma enorme sensação de missão cumprida”, disse.

Antes de se encontrar com a família, ele fez um teste de Covid-19 no local e, ao receber o resultado negativo, seguiu para o reencontro. A família de Juan estava apreensiva com sua decisão, mas conhecia bem seu espírito aventureiro e não fez objeções.