os esportivos de antigamente ainda estão entre nós

Em meio a tantos avanços tecnológicos e conforto na indústria automotiva, algumas marcas ainda mantêm viva a essência das corridas de verdade. Uma dessas homenagens vem em forma do Nichols N1A Icon 88, um verdadeiro tesouro britânico que foi apresentado no Concours d’Elegance de Pebble Beach, na Califórnia. Entre clássicos e protótipos, o N1A se destaca com seu pedigree de Fórmula 1 e uma nostalgia que vai tocar o coração de qualquer amante de carros.

O nome “Nichols” pode não ser tão conhecido, mas é hora de mudar isso. Steve Nichols, o gênio por trás desse projeto, também foi o responsável pelo icônico McLaren MP4/4, aquele que levou Ayrton Senna e Alain Prost ao sucesso absoluto na temporada de 1988, vencendo 15 das 16 corridas. Quem não sonha em sentir a adrenalina de pilotar uma máquina com essa herança?

### Um Pouco de Tecnologia

Tecnologicamente, o Nichols N1A é uma barchetta feita para correr nas ruas. Imagine um quadro tubular de alumínio suportando um potente motor V8 aspirado de 7,0 litros posicionado logo atrás do piloto. Essa belezura se baseia no conhecido small-block LS3 da General Motors, que também dá vida a carros como o Corvette e o Camaro. Com componentes de alta performance, como pistões e bielas revisados, esse motor entrega impressionantes 650 cv, que vão para as rodas traseiras através de um câmbio manual de seis marchas.

O peso? Apenas 900 kg! Isso é resultado de uma carroceria feita de fibra de carbono com grafeno, a mesma utilizada na Fórmula 1. Para os apaixonados por números, a relação peso-potência é de 1,38 kg/cv, digna de um verdadeiro carro de corrida. Para dar um exemplo prático, o Porsche 911 Carrera GT3 tem uma relação de 2,90 kg/cv. Olha que diferença!

### Design que Encanta

O visual do N1A traz toda a inspiração do McLaren M1A, o primeiro carro desenvolvido por Bruce McLaren em 1963. Mas não para por aí. A aerodinâmica deste modelo foi ajustada em um túnel de vento, garantindo o equilíbrio perfeito entre downforce e arrasto. Isso significa que cada curva vai ser um deleite para os entusiastas da velocidade.

Com uma suspensão de duplo braço oscilante e pneus Michelin Pilot Sport Cup 2, o N1A promete uma aderência fantástica. Se você já teve a experiência de dirigir em uma pista, sabe como cada detalhe faz a diferença. E, para deixar tudo ainda mais interessante, os eletrônicos entram em cena de forma bem discreta: controle de tração vem de série, mas ABS e direção assistida são opcionais. Aqui, o espírito analógico prevalece!

### Interior Focado no Piloto

Falando do cockpit, é impossível não lembrar do McLaren MP4/4. Com um banco único e posição de condução reclinada, a experiência é pura. Comandos em alumínio e instrumentos analógicos ajudam a criar um ambiente que prioriza a conexão entre o piloto e a máquina. Esse espaço foi pensado para que você, motorista, possa se concentrar na pista e na adrenalina.

### Uma Edição Limitada

O N1A é o primeiro modelo da Nichols Cars, uma empresa fundada em 2017 por Steve Nichols e John Minett. O objetivo é claro: criar um carro esportivo de verdade, que una o melhor do design clássico com a precisão da engenharia moderna.

Os 15 primeiros exemplares que saíram da produção são chamados “Icon 88”, em referência às 15 vitórias históricas do McLaren MP4/4. Enquanto isso, o preço desses modelos iniciais gira em torno de £ 375 mil (cerca de R$ 2,7 milhões), mas a promessa é de que as futuras produções serão mais acessíveis, garantindo que mais apaixonados possam vivenciar essa experiência de corrida nas ruas.

Nos Estados Unidos, o Nichols N1A se encaixa nas regras mais flexíveis para pequenos fabricantes. Caso o carro faça sucesso, a ideia é expandir a linha e trazer mais modelos com a mesma pegada: potentes, leves e homologados para as ruas, mas focados em performance na pista.

Não é todo dia que vemos um carro assim, que consegue unir história, potência e design de forma tão pura. E quem não sonha em ter um desses na garagem?