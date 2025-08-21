Globo modifica “Dona de Mim” e remove enredo sobre gravidez após violência

A novela “Dona de Mim”, escrita por Rosane Svartman, passou por mudanças significativas em sua trama. A Globo decidiu não incluir um arco delicado da história, onde a personagem Kami, interpretada por Giovanna Lancellotti, engravidaria após ser vítima de violência sexual por um perseguidor, Ronaldo.

A proposta inicial buscava abrir um diálogo sobre temas sensíveis, como aborto legal e as decisões em torno da gravidez após uma situação traumática. No entanto, pesquisas internas da emissora indicaram que essa história poderia ser considerada pesada demais para o horário das sete, que é tradicionalmente voltado para tramas mais leves e familiares.

Com a determinação da emissora, a autora foi orientada a modificar a trajetória de Kami. Agora, a trama mantém a carga dramática, mas evita a evolução para a gravidez. O foco atual se concentra em explorar as consequências emocionais do trauma, sem abordar diretamente a gestação.

Nos últimos anos, a Globo tem buscado um equilíbrio entre abordar temas sociais importantes e o entretenimento característico das novelas do horário. A emissora entende a relevância de discutir questões como direitos reprodutivos, mas é cuidadosa em relação à aceitação do público em um horário que geralmente é voltado para toda a família.

Essa não é a primeira vez que a emissora altera enredos por conta de sua adequação ao horário. Em produções anteriores, episódios foram suavizados para se ajustarem ao perfil do público nesse período da noite. Com isso, a decisão de manter a discussão relevante, mas de forma menos direta, se alinha com essa estratégia.

Após as alterações, “Dona de Mim” conseguiu estabilizar sua audiência, registrando uma média de 21,2 pontos na Grande São Paulo, segundo dados do Kantar Ibope. Esse resultado é superior ao da novela anterior, “Volta por Cima”, que teve uma média de 20 pontos.

A trama “Dona de Mim” está programada para ser exibida até janeiro de 2025, quando será sucedida pela nova novela “Coração Acelerado”, assinada por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento.

A produção da novela envolve uma equipe criativa composta por Rosane Svartman, junto com Carolina Santos, Jaqueline Vargas, Juan Jullian, Mário Viana, Michel Carvalho e Renata Sofia. A direção artística é de Allan Fiterman, com direção geral de Pedro Brenelli e produção de Mariana Pinheiro. A direção de gênero é de responsabilidade de José Luiz Villamarim.