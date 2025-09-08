Os 5 carros mais vendidos em seu estado em agosto

Em agosto, a picape Strada da Fiat continuou firme e forte como a favorita da galera em 12 estados do Brasil. É um carro que conquista o coração do povo! Em julho, ela tinha dominado 15 regiões, mas dessa vez não levou a melhor no Sul, onde as coisas ficaram com a Volkswagen, que emplacou bons modelos em todos os estados da região. Enquanto isso, a Fiat ainda teve um bom desempenho com o Argo, que garantiu vitórias em Sergipe, Acre e Minas Gerais, incluindo uma dobradinha nesses dois últimos. E quem diria que o Fastback desbancaria os concorrentes no Rio de Janeiro?

Falando em líderes, o VW Polo também se destacou, ganhando em seis estados, incluindo São Paulo, onde foi uma verdadeira “dobradinha” da marca. E uma menção honrosa para a VW Saveiro, que brilhou no Paraná, não deixando a picape Strada chegar perto.

A Toyota Hilux, que foi favorita em três estados no mês anterior, só conseguiu ser destaque em Roraima dessa vez. No Distrito Federal, o GWM Haval H6 mostrou que veio pra ficar, liderando entre os mais vendidos, em meio a um bom número de modelos chineses entre os cinco primeiros.

Um destaque do mês foi o Toyota Corolla Cross, que registrou seu recorde de vendas no Brasil. O modelo foi o preferido na Paraíba e ainda garantiu a vice-liderança em outros cinco estados, como Alagoas e Ceará. E a verdade é que quem passa tempo no trânsito reconhece o valor de ter um carro bem conforto e econômico, não é?

Agora, fica a curiosidade: o Hyundai HB20 só apareceu no top 5 de três estados, e o Chevrolet Onix, que já foi um campeão, marcou presença apenas em Rondônia. Mostra como o mercado está mudando rapidamente!

Rankings de Vendas por Estado

Vamos dar uma olhada no que está pegando em cada região!

Centro-Oeste

Distrito Federal

GWM Haval H6: 383 BYD Dolphin Mini: 356 Fiat Argo: 338 BYD Song: 324 Toyota Corolla Cross: 321

Goiás

Fiat Strada: 538 Toyota Hilux: 292 Hyundai Creta: 287 Ford Ranger: 283 VW Polo: 271

Mato Grosso

Fiat Strada: 398 VW Polo: 273 Toyota Hilux: 235 Hyundai Creta: 232 Toyota Corolla Cross: 208

Mato Grosso do Sul

Fiat Strada: 147 VW Polo: 125 Toyota Corolla Cross: 121 Toyota Hilux: 86 Ford Ranger: 83

Nordeste

Alagoas

VW Polo: 175 Toyota Corolla Cross: 109 Fiat Strada: 93 VW T-Cross: 74 BYD Song: 72

Bahia

Fiat Strada: 684 VW Polo: 407 Toyota Corolla Cross: 361 Hyundai Creta: 335 Fiat Argo: 224

Ceará

Fiat Strada: 306 Toyota Corolla Cross: 245 VW Polo: 234 Hyundai Creta: 216 Fiat Argo: 189

Maranhão

Fiat Strada: 286 Toyota Hilux: 175 VW Polo: 170 Hyundai Creta: 126 Fiat Argo: 125

Esses rankings mostram como a competição tá acirrada entre os modelos e como o gosto do consumidor brasileiro sempre muda. Cada estado tem seu favorito, e é como o jogo do bicho por aqui: não dá pra cravar, mas a gente torce para ver nosso carro querido em primeiro lugar!