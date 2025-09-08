Mundo Automotivo

Os 5 carros mais vendidos em seu estado em agosto

Veja quais foram os 5 carros mais vendidos em seu estado em agosto
Em agosto, a picape Strada da Fiat continuou firme e forte como a favorita da galera em 12 estados do Brasil. É um carro que conquista o coração do povo! Em julho, ela tinha dominado 15 regiões, mas dessa vez não levou a melhor no Sul, onde as coisas ficaram com a Volkswagen, que emplacou bons modelos em todos os estados da região. Enquanto isso, a Fiat ainda teve um bom desempenho com o Argo, que garantiu vitórias em Sergipe, Acre e Minas Gerais, incluindo uma dobradinha nesses dois últimos. E quem diria que o Fastback desbancaria os concorrentes no Rio de Janeiro?

Falando em líderes, o VW Polo também se destacou, ganhando em seis estados, incluindo São Paulo, onde foi uma verdadeira “dobradinha” da marca. E uma menção honrosa para a VW Saveiro, que brilhou no Paraná, não deixando a picape Strada chegar perto.

A Toyota Hilux, que foi favorita em três estados no mês anterior, só conseguiu ser destaque em Roraima dessa vez. No Distrito Federal, o GWM Haval H6 mostrou que veio pra ficar, liderando entre os mais vendidos, em meio a um bom número de modelos chineses entre os cinco primeiros.

Um destaque do mês foi o Toyota Corolla Cross, que registrou seu recorde de vendas no Brasil. O modelo foi o preferido na Paraíba e ainda garantiu a vice-liderança em outros cinco estados, como Alagoas e Ceará. E a verdade é que quem passa tempo no trânsito reconhece o valor de ter um carro bem conforto e econômico, não é?

Agora, fica a curiosidade: o Hyundai HB20 só apareceu no top 5 de três estados, e o Chevrolet Onix, que já foi um campeão, marcou presença apenas em Rondônia. Mostra como o mercado está mudando rapidamente!

Rankings de Vendas por Estado

Vamos dar uma olhada no que está pegando em cada região!

Centro-Oeste

Distrito Federal

  1. GWM Haval H6: 383
  2. BYD Dolphin Mini: 356
  3. Fiat Argo: 338
  4. BYD Song: 324
  5. Toyota Corolla Cross: 321

Goiás

  1. Fiat Strada: 538
  2. Toyota Hilux: 292
  3. Hyundai Creta: 287
  4. Ford Ranger: 283
  5. VW Polo: 271

Mato Grosso

  1. Fiat Strada: 398
  2. VW Polo: 273
  3. Toyota Hilux: 235
  4. Hyundai Creta: 232
  5. Toyota Corolla Cross: 208

Mato Grosso do Sul

  1. Fiat Strada: 147
  2. VW Polo: 125
  3. Toyota Corolla Cross: 121
  4. Toyota Hilux: 86
  5. Ford Ranger: 83

Nordeste

Alagoas

  1. VW Polo: 175
  2. Toyota Corolla Cross: 109
  3. Fiat Strada: 93
  4. VW T-Cross: 74
  5. BYD Song: 72

Bahia

  1. Fiat Strada: 684
  2. VW Polo: 407
  3. Toyota Corolla Cross: 361
  4. Hyundai Creta: 335
  5. Fiat Argo: 224

Ceará

  1. Fiat Strada: 306
  2. Toyota Corolla Cross: 245
  3. VW Polo: 234
  4. Hyundai Creta: 216
  5. Fiat Argo: 189

Maranhão

  1. Fiat Strada: 286
  2. Toyota Hilux: 175
  3. VW Polo: 170
  4. Hyundai Creta: 126
  5. Fiat Argo: 125

Esses rankings mostram como a competição tá acirrada entre os modelos e como o gosto do consumidor brasileiro sempre muda. Cada estado tem seu favorito, e é como o jogo do bicho por aqui: não dá pra cravar, mas a gente torce para ver nosso carro querido em primeiro lugar!

