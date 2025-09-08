Os 5 carros mais vendidos em seu estado em agosto
Em agosto, a picape Strada da Fiat continuou firme e forte como a favorita da galera em 12 estados do Brasil. É um carro que conquista o coração do povo! Em julho, ela tinha dominado 15 regiões, mas dessa vez não levou a melhor no Sul, onde as coisas ficaram com a Volkswagen, que emplacou bons modelos em todos os estados da região. Enquanto isso, a Fiat ainda teve um bom desempenho com o Argo, que garantiu vitórias em Sergipe, Acre e Minas Gerais, incluindo uma dobradinha nesses dois últimos. E quem diria que o Fastback desbancaria os concorrentes no Rio de Janeiro?
Falando em líderes, o VW Polo também se destacou, ganhando em seis estados, incluindo São Paulo, onde foi uma verdadeira “dobradinha” da marca. E uma menção honrosa para a VW Saveiro, que brilhou no Paraná, não deixando a picape Strada chegar perto.
A Toyota Hilux, que foi favorita em três estados no mês anterior, só conseguiu ser destaque em Roraima dessa vez. No Distrito Federal, o GWM Haval H6 mostrou que veio pra ficar, liderando entre os mais vendidos, em meio a um bom número de modelos chineses entre os cinco primeiros.
Um destaque do mês foi o Toyota Corolla Cross, que registrou seu recorde de vendas no Brasil. O modelo foi o preferido na Paraíba e ainda garantiu a vice-liderança em outros cinco estados, como Alagoas e Ceará. E a verdade é que quem passa tempo no trânsito reconhece o valor de ter um carro bem conforto e econômico, não é?
Agora, fica a curiosidade: o Hyundai HB20 só apareceu no top 5 de três estados, e o Chevrolet Onix, que já foi um campeão, marcou presença apenas em Rondônia. Mostra como o mercado está mudando rapidamente!
Rankings de Vendas por Estado
Vamos dar uma olhada no que está pegando em cada região!
Centro-Oeste
Distrito Federal
- GWM Haval H6: 383
- BYD Dolphin Mini: 356
- Fiat Argo: 338
- BYD Song: 324
- Toyota Corolla Cross: 321
Goiás
- Fiat Strada: 538
- Toyota Hilux: 292
- Hyundai Creta: 287
- Ford Ranger: 283
- VW Polo: 271
Mato Grosso
- Fiat Strada: 398
- VW Polo: 273
- Toyota Hilux: 235
- Hyundai Creta: 232
- Toyota Corolla Cross: 208
Mato Grosso do Sul
- Fiat Strada: 147
- VW Polo: 125
- Toyota Corolla Cross: 121
- Toyota Hilux: 86
- Ford Ranger: 83
Nordeste
Alagoas
- VW Polo: 175
- Toyota Corolla Cross: 109
- Fiat Strada: 93
- VW T-Cross: 74
- BYD Song: 72
Bahia
- Fiat Strada: 684
- VW Polo: 407
- Toyota Corolla Cross: 361
- Hyundai Creta: 335
- Fiat Argo: 224
Ceará
- Fiat Strada: 306
- Toyota Corolla Cross: 245
- VW Polo: 234
- Hyundai Creta: 216
- Fiat Argo: 189
Maranhão
- Fiat Strada: 286
- Toyota Hilux: 175
- VW Polo: 170
- Hyundai Creta: 126
- Fiat Argo: 125
Esses rankings mostram como a competição tá acirrada entre os modelos e como o gosto do consumidor brasileiro sempre muda. Cada estado tem seu favorito, e é como o jogo do bicho por aqui: não dá pra cravar, mas a gente torce para ver nosso carro querido em primeiro lugar!