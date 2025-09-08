Notícias

Como usar o recurso Close Friends do WhatsApp?

Como faz para usar o novo recurso Close Friends do Whatsapp?
Desde que surgiram no Instagram em 2016, os stories se tornaram um verdadeiro sucesso nas redes sociais. Eles permitem que a gente compartilhe momentos do dia a dia por um período limitado, trazendo uma maneira mais autêntica e leve de comunicação.

Depois, essa função migrou para o WhatsApp, o app de mensagens queridinho da Meta, aumentando ainda mais as opções para os usuários. E você sabia que, de acordo com o WABetaInfo, os stories do WhatsApp vão ganhar uma novidade bem interessante?

A partir de agora, será possível usar a função Close Friends ou “Amigos Próximos”, assim como no Instagram. Isso significa que você vai poder escolher quem tem acesso ao que você posta nos seus stories. Uma boa opção para compartilhar apenas com aqueles que você realmente quer, não é mesmo?

Por enquanto, vale lembrar que essa funcionalidade ainda está em fase de testes na versão beta para iOS. Então, apesar de estarmos quase lá, ela ainda não foi liberada para todos os usuários.

Entenda o funcionamento do novo recurso do WhatsApp

De acordo com as informações do WABetaInfo, essa novidade vai entrar nas configurações de privacidade do WhatsApp. Ao publicar um Status, você poderá decidir se quer que todos os seus contatos vejam ou apenas seus amigos próximos selecionados.

As atualizações terão um anel de cor diferente, que vai indicar que estão visíveis só para um grupo específico. Além disso, você pode mudar quem está na lista de “Amigos Próximos” sem que ninguém seja notificado sobre isso. Um jeito excelente de manter a privacidade!

É possível privar os stories do WhatsApp?

Enquanto a função Close Friends não chega para todos, você pode usar outras configurações de privacidade que o WhatsApp já oferece para limitar quem vê os seus stories.

Para fazer isso, é bem simples. Vá até as configurações do app, toque em “Privacidade” e depois em “Status”. Você verá algumas opções de como compartilhar seus status:

  • Meus contatos: todos os seus contatos poderão ver suas atualizações.
  • Meus contatos, exceto…: aqui você pode excluir algumas pessoas da lista que não poderão ver suas atualizações.
  • Compartilhar somente com…: apenas os contatos que você selecionar terão acesso ao seu status.

Essas opções já ajudam a manter um certo controle sobre quem acompanha o que você compartilha.

