SBT relança “Viva a Noite” com Luís Ricardo ou João Augusto

O SBT está prestes a relançar um dos seus programas mais icônicos dos anos 1980: o “Viva a Noite”. Este programa foi um marco na televisão brasileira e consagrou o apresentador Gugu Liberato. A informação foi divulgada pelo jornalista Gabriel de Oliveira. A emissora planeja exibir a nova versão do programa nas noites de sexta-feira, preenchendo o horário atualmente ocupado pelo “Tela de Sucessos”.

Dois nomes estão sendo cogitados para assumir a apresentação: Luís Ricardo, conhecido por seu trabalho em programas ligados ao “Baú da Felicidade”, e João Augusto Liberato, filho de Gugu, que também tem sido mencionado como candidato para participar de reality shows como “A Fazenda”.

### Um Marco da TV Brasileira

Lançado em 1982, “Viva a Noite” foi criado sob a direção da argentina Nelly Raymond, a pedido de Silvio Santos. O objetivo era produzir uma atração que cativasse o público jovem nas noites de sábado. Embora tenha estreado às terças-feiras, rapidamente foi transferido para os sábados, onde fez história.

O programa era uma mistura de música, gincanas, entrevistas e humor, conseguindo a liderança de audiência em várias ocasiões e competindo com programas populares como o “Supercine” da Globo e o “Perdidos na Noite” da Bandeirantes.

### O Reinado de Gugu

Apesar de ter outros apresentadores no início, foi Gugu Liberato que se tornou o grande símbolo do programa a partir de 1983. Seu famoso bordão “Viva a Noite! Viva! Viva! Viva!” ficou gravado na memória dos telespectadores.

Entre os quadros que marcaram o programa estavam o “Sonho Maluco”, que realizava desejos inusitados como a famosa performance de Gugu atravessando um túnel de fogo em 1986, e o “Baile dos Passarinhos”. O programa também ficou lembrado por entrevistas icônicas, como aquela com o elenco de “Chaves” no México, em 1989.

### Segunda Fase e Tentativa Frustrada

O programa saiu do ar em 1992, mas parte do seu formato foi incorporada ao “Domingo Legal”, ainda com Gugu. Em 2007, “Viva a Noite” tentou voltar, agora apresentado por Gilmelândia, mas não conseguiu repetir o mesmo sucesso da versão original. A nova etapa durou apenas nove meses, apesar do investimento e da presença de celebridades como Supla e Bruno Chateaubriand.

Atualmente, o SBT tem apostado na nostalgia como uma estratégia de programação. Embora a emissora ainda não tenha confirmado oficialmente o relançamento, a nova versão do programa busca equilibrar a memória afetiva do público com a linguagem da televisão contemporânea.

Seja com Luís Ricardo, João Augusto Liberato ou outro nome, a expectativa é alta para que “Viva a Noite” retorne ao ar e recupere a energia que o tornou um ícone da TV brasileira.