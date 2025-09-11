Os 10 SUVs mais vendidos em setembro de 2025, segundo Fipe
O Toyota Corolla Cross começou setembro na frente, dominando as vendas de SUVs no Brasil. Com 2.636 unidades emplacadas, ele abriu uma vantagem de 316 unidades sobre o Hyundai Creta, que está na segunda posição com 2.320. Esses números mostram como o Corolla Cross conquistou seu espaço no mercado, não é à toa que ele é tão querido!
Seguindo essa batalha, temos o Chevrolet Tracker, que superou o T-Cross e ficou em terceiro lugar com 2.171 unidades vendidas. A diferença entre eles é bem apertada, com o T-Cross fechando o ranking dessa parte com 2.169 unidades. É interessante notar que muitos esperavam uma queda nas vendas do Polo, mas o verdadeiro impacto ocorreu mesmo no T-Cross, que caiu no ranking nos últimos meses.
E não podemos deixar de falar do novo Volkswagen Tera, que está dando uma surra de vendas. Com 2.120 unidades comercializadas até agora, ele pode muito bem ultrapassar o T-Cross ainda este mês. Está quase lá!
O Nissan Kicks, por sua vez, garantiu a sexta posição, com 1.848 unidades emplacadas. Um pouco atrás, o Fiat Fastback fechou o ranking com 1.777 unidades, superando o Volkswagen Nivus, que vendeu 1.556. Isso nos faz pensar em como a competitividade aumenta a cada dia no mercado de SUVs!
Aqui está uma visão mais clara do que está rolando:
Ranking dos SUVs mais vendidos do Brasil em setembro de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|Acumulado de 2025
|1
|Toyota Corolla Cross
|2.636
|47.328
|2
|Hyundai Creta
|2.320
|48.495
|3
|Chevrolet Tracker
|2.171
|41.330
|4
|Volkswagen T-Cross
|2.169
|63.425
|5
|Volkswagen Tera
|2.120
|11.768
|6
|Nissan Kicks
|1.848
|36.130
|7
|Fiat Fastback
|1.777
|38.185
|8
|Volkswagen Nivus
|1.556
|34.552
|9
|Honda HR-V
|1.459
|41.577
|10
|Jeep Compass
|1.406
|38.591
Esses dados são do ranking produzido pelo Fipe Carros com informações da Fenabrave. Fica claro que, no mundo dos SUVs, a disputa está acirrada e cada modelo está buscando seu espaço nas ruas do Brasil. A cada mês, novidades e mudanças acontecem, e nós, apaixonados por carros, vamos acompanhando tudo de perto, não é mesmo?