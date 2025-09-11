Os 10 SUVs mais vendidos em setembro de 2025, segundo Fipe

O Toyota Corolla Cross começou setembro na frente, dominando as vendas de SUVs no Brasil. Com 2.636 unidades emplacadas, ele abriu uma vantagem de 316 unidades sobre o Hyundai Creta, que está na segunda posição com 2.320. Esses números mostram como o Corolla Cross conquistou seu espaço no mercado, não é à toa que ele é tão querido!

Seguindo essa batalha, temos o Chevrolet Tracker, que superou o T-Cross e ficou em terceiro lugar com 2.171 unidades vendidas. A diferença entre eles é bem apertada, com o T-Cross fechando o ranking dessa parte com 2.169 unidades. É interessante notar que muitos esperavam uma queda nas vendas do Polo, mas o verdadeiro impacto ocorreu mesmo no T-Cross, que caiu no ranking nos últimos meses.

E não podemos deixar de falar do novo Volkswagen Tera, que está dando uma surra de vendas. Com 2.120 unidades comercializadas até agora, ele pode muito bem ultrapassar o T-Cross ainda este mês. Está quase lá!

O Nissan Kicks, por sua vez, garantiu a sexta posição, com 1.848 unidades emplacadas. Um pouco atrás, o Fiat Fastback fechou o ranking com 1.777 unidades, superando o Volkswagen Nivus, que vendeu 1.556. Isso nos faz pensar em como a competitividade aumenta a cada dia no mercado de SUVs!

Aqui está uma visão mais clara do que está rolando:

Ranking dos SUVs mais vendidos do Brasil em setembro de 2025:

Posição Modelo Vendas Acumulado de 2025 1 Toyota Corolla Cross 2.636 47.328 2 Hyundai Creta 2.320 48.495 3 Chevrolet Tracker 2.171 41.330 4 Volkswagen T-Cross 2.169 63.425 5 Volkswagen Tera 2.120 11.768 6 Nissan Kicks 1.848 36.130 7 Fiat Fastback 1.777 38.185 8 Volkswagen Nivus 1.556 34.552 9 Honda HR-V 1.459 41.577 10 Jeep Compass 1.406 38.591

Esses dados são do ranking produzido pelo Fipe Carros com informações da Fenabrave. Fica claro que, no mundo dos SUVs, a disputa está acirrada e cada modelo está buscando seu espaço nas ruas do Brasil. A cada mês, novidades e mudanças acontecem, e nós, apaixonados por carros, vamos acompanhando tudo de perto, não é mesmo?