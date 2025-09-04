Os 10 carros híbridos mais vendidos em agosto, segundo a Fipe

A categoria dos carros híbridos aqui no Brasil está em alta. Em agosto, tivemos um crescimento de 4,7% em relação a julho, totalizando 12.598 unidades vendidas. É um bom sinal para quem procura uma opção mais sustentável sem abrir mão do desempenho. Em meio a tantas novidades, o GWM Haval H6 se destacou, despontando como o campeão de vendas, com 2.807 unidades emplacadas.

O Toyota Corolla Cross Hybrid, que é um dos queridinhos do mercado, também mandou bem e foi o segundo mais vendido, com 1.952 unidades. Para quem não sabe, a alta foi bem significativa: 65% a mais do que no mês anterior. Esse é um modelo que atrai muita gente pela combinação de conforto e eficiência.

Outro que fez barulho foi o BYD Song Plus, que ficou na terceira posição com 1.637 veículos vendidos. Temos também o BYD Song Pro, que emplacou 1.373 unidades e o BYD King, que completou a lista dos cinco primeiros, com 1.086 vendas. Para quem acompanha as tendências do setor, esses números mostram que a procura por híbridos está crescendo e os consumidores estão cada vez mais conscientes sobre suas escolhas.

Um destaque interessante é o Jaecoo 7. O modelo chegou ao mercado brasileiro em abril e se estabeleceu como uma opção interessante no segmento dos SUVs médios híbridos plug-in. Ele vem com duas versões: a Luxury, por R$ 229.990, e a Prestige, por R$ 249.990. Esse SUV agradou bastante, especialmente quando olhamos para seu desempenho comercial: em agosto, foram 635 unidades vendidas, um aumento de 2,42% em comparação a julho. Além disso, no acumulado do ano, ele já soma 1.947 unidades. Para quem busca um SUV que une modernidade e eficiência, ele é uma opção válida.

Vamos dar uma olhada mais de perto nas vendas dos híbridos em agosto de 2025:

Ranking dos carros híbridos mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 GWM Haval H6 2.807 2 Toyota Corolla Cross Hybrid 1.952 3 BYD Song Plus 1.637 4 BYD Song Pro 1.373 5 BYD King 1.086 6 Jaecoo 7 635 7 Volvo XC60 380 8 Toyota Corolla Hybrid 292 9 GAC GS4 276 10 GWM Tank 300 271

Esses dados refletem a crescente aceitação dos híbridos no Brasil. Para quem ainda não experimentou a sensação de dirigir um carro híbrido, vale a pena considerar!