Mundo Automotivo

Os 10 carros híbridos mais vendidos em agosto, segundo a Fipe

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 14 horas atrás
2 minutos lidos
Série especial de R$ 199 mil faz vendas do GWM Haval H6 saltarem 20% em julho
Crédito da imagem: Gwm Toriba Radial São Paulo, SP

A categoria dos carros híbridos aqui no Brasil está em alta. Em agosto, tivemos um crescimento de 4,7% em relação a julho, totalizando 12.598 unidades vendidas. É um bom sinal para quem procura uma opção mais sustentável sem abrir mão do desempenho. Em meio a tantas novidades, o GWM Haval H6 se destacou, despontando como o campeão de vendas, com 2.807 unidades emplacadas.

O Toyota Corolla Cross Hybrid, que é um dos queridinhos do mercado, também mandou bem e foi o segundo mais vendido, com 1.952 unidades. Para quem não sabe, a alta foi bem significativa: 65% a mais do que no mês anterior. Esse é um modelo que atrai muita gente pela combinação de conforto e eficiência.

Outro que fez barulho foi o BYD Song Plus, que ficou na terceira posição com 1.637 veículos vendidos. Temos também o BYD Song Pro, que emplacou 1.373 unidades e o BYD King, que completou a lista dos cinco primeiros, com 1.086 vendas. Para quem acompanha as tendências do setor, esses números mostram que a procura por híbridos está crescendo e os consumidores estão cada vez mais conscientes sobre suas escolhas.

Um destaque interessante é o Jaecoo 7. O modelo chegou ao mercado brasileiro em abril e se estabeleceu como uma opção interessante no segmento dos SUVs médios híbridos plug-in. Ele vem com duas versões: a Luxury, por R$ 229.990, e a Prestige, por R$ 249.990. Esse SUV agradou bastante, especialmente quando olhamos para seu desempenho comercial: em agosto, foram 635 unidades vendidas, um aumento de 2,42% em comparação a julho. Além disso, no acumulado do ano, ele já soma 1.947 unidades. Para quem busca um SUV que une modernidade e eficiência, ele é uma opção válida.

Vamos dar uma olhada mais de perto nas vendas dos híbridos em agosto de 2025:

Ranking dos carros híbridos mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

PosiçãoModeloVendas
1GWM Haval H62.807
2Toyota Corolla Cross Hybrid1.952
3BYD Song Plus1.637
4BYD Song Pro1.373
5BYD King1.086
6Jaecoo 7635
7Volvo XC60380
8Toyota Corolla Hybrid292
9GAC GS4276
10GWM Tank 300271

Esses dados refletem a crescente aceitação dos híbridos no Brasil. Para quem ainda não experimentou a sensação de dirigir um carro híbrido, vale a pena considerar!

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 14 horas atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Novo Xpeng P7 será destaque no Salão do Automóvel de Munique 2025

Xpeng P7 é atração no Salão do Automóvel de Munique 2025

29 minutos atrás
As motos mais vendidas até dia 4 de setembro de 2025

Motos mais vendidas até setembro de 2025 segundo a Fipe

45 minutos atrás
Ram 2500 e 3500 2025 ganham série de acessórios personalizados feitos no Brasil

Ram 2500 e 3500 2025 recebem acessórios personalizados no Brasil

11 horas atrás
Mirando F1 em 2026, Ford Performance agora se chama Ford Racing

Ford Performance muda nome para Ford Racing visando F1 2026

12 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo