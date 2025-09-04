Os 10 carros híbridos mais vendidos em agosto, segundo a Fipe
A categoria dos carros híbridos aqui no Brasil está em alta. Em agosto, tivemos um crescimento de 4,7% em relação a julho, totalizando 12.598 unidades vendidas. É um bom sinal para quem procura uma opção mais sustentável sem abrir mão do desempenho. Em meio a tantas novidades, o GWM Haval H6 se destacou, despontando como o campeão de vendas, com 2.807 unidades emplacadas.
O Toyota Corolla Cross Hybrid, que é um dos queridinhos do mercado, também mandou bem e foi o segundo mais vendido, com 1.952 unidades. Para quem não sabe, a alta foi bem significativa: 65% a mais do que no mês anterior. Esse é um modelo que atrai muita gente pela combinação de conforto e eficiência.
Outro que fez barulho foi o BYD Song Plus, que ficou na terceira posição com 1.637 veículos vendidos. Temos também o BYD Song Pro, que emplacou 1.373 unidades e o BYD King, que completou a lista dos cinco primeiros, com 1.086 vendas. Para quem acompanha as tendências do setor, esses números mostram que a procura por híbridos está crescendo e os consumidores estão cada vez mais conscientes sobre suas escolhas.
Um destaque interessante é o Jaecoo 7. O modelo chegou ao mercado brasileiro em abril e se estabeleceu como uma opção interessante no segmento dos SUVs médios híbridos plug-in. Ele vem com duas versões: a Luxury, por R$ 229.990, e a Prestige, por R$ 249.990. Esse SUV agradou bastante, especialmente quando olhamos para seu desempenho comercial: em agosto, foram 635 unidades vendidas, um aumento de 2,42% em comparação a julho. Além disso, no acumulado do ano, ele já soma 1.947 unidades. Para quem busca um SUV que une modernidade e eficiência, ele é uma opção válida.
Vamos dar uma olhada mais de perto nas vendas dos híbridos em agosto de 2025:
Ranking dos carros híbridos mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1
|GWM Haval H6
|2.807
|2
|Toyota Corolla Cross Hybrid
|1.952
|3
|BYD Song Plus
|1.637
|4
|BYD Song Pro
|1.373
|5
|BYD King
|1.086
|6
|Jaecoo 7
|635
|7
|Volvo XC60
|380
|8
|Toyota Corolla Hybrid
|292
|9
|GAC GS4
|276
|10
|GWM Tank 300
|271
Esses dados refletem a crescente aceitação dos híbridos no Brasil. Para quem ainda não experimentou a sensação de dirigir um carro híbrido, vale a pena considerar!